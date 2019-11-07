Экономика
РБКВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга). РБК направил запрос в Газпромбанк. У сделки по выкупу долга есть дополнительные условия, утверждает еще один источник РБК, знакомый с планами ВТБ и Сбербанка.
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с чего всё началось
У сделки по выкупу долга есть дополнительные условия, утверждает еще один источник РБК, знакомый с планами ВТБ и Сбербанка. По словам собеседника, состоявшаяся сделка между банками — это часть схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг «Евроцемент груп» Филарета Гальчева перед ВТБ.РБКвчера в 16:00
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Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
REGNUM 01:11
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Армия и оружие
Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля
Минобороны РФ закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Российская газета 01:02
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Общество
Россиян заставят выбрать тип трудовой книжки
В законопроект об электронных трудовых книжках введена поправка о выборе типа документа.
Lenta.ru 00:54
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
По словам гендиректора Российского квантового центра Руслана Юнусова, который возглавит проектный офис, к 2024 году Росатом планирует создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубит.
News.ru 01:28
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Спорт
Пляжный футбол. Россияне обыграли Египет на Межконтинентальном кубке
Мужская сборная России по пляжному футболу одержала победу в стартовом матче группового этапа Межконтинентального кубка над командой Египта.
Вести.Ru 05 ноября в 11:24
Общество
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 05 ноября в 07:35
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Политика
В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
REGNUM 01:09
Армия и оружие
Американский F-16 «уронил» в Японии учебную ракету
Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония.
REGNUM вчера в 23:13
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* (ИГ — запрещена в РФ и ряде стран) из Афганистана.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Происшествия
В лондонском театре Пикадилли обрушился потолок
РИА Новости 00:47
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости вчера в 03:48
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Транспорт
В центре Москвы ограничат движение из-за торжественного марша
До полудня ограничат проезд по Моховой улице по одной полосе.
Говорит Москва 00:44
Наука
Открыт неизвестный предок человека, живший 11 миллионов лет назад
Ugpressa.ru вчера в 23:38
Политика
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Политика
Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены
В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 05:53
Хоккей
Одноклубники Панарина попали в тройку лучших игроков дня в НХЛ
Первой звездой дня признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1) отразил 35 бросков из 36.
Sport24.ru 00:38
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Экономика
Радий Хабиров пообещал жителям Башкирии рост зарплат
Глава республики рассказал, что в следующем году на зарплату бюджетникам направят на 1,6 млрд больше, чем в этом.
UfacityNews.ru вчера в 05:04