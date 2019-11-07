Экономика

РБКРБКВТБ собрал половину долгов «Мечела»

Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга). РБК направил запрос в Газпромбанк. У сделки по выкупу долга есть дополнительные условия, утверждает еще один источник РБК, знакомый с планами ВТБ и Сбербанка.
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с чего всё началось

ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

У сделки по выкупу долга есть дополнительные условия, утверждает еще один источник РБК, знакомый с планами ВТБ и Сбербанка. По словам собеседника, состоявшаяся сделка между банками — это часть схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг «Евроцемент груп» Филарета Гальчева перед ВТБ.
РБКвчера в 16:00

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ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

РБКвчера в 16:00

РБК сообщил о переходе основной части долга «Мечела» к ВТБ

Ведомостивчера в 18:16

Долг «Мечела» перед Сбербанком перешел ВТБ

Коммерсантъвчера в 17:46

РБК: ВТБ выкупил долг «Мечела» перед Сбербанком на сумму около 50 млрд рублей

ТАССвчера в 23:03

ВТБ выкупил крупный долг «Мечела»

News.ruвчера в 17:50

ВТБ выкупил долги уральского олигарха Зюзина

URA.Ru00:56

ВТБ выкупил долг «Мечела» перед Сбербанком

Накануне.Ru00:46
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Происшествия

В Таиланде утонул турист из России

REGNUM 01:11
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Экономика

Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Армия и оружие

Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля

Минобороны РФ закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
Российская газета 01:02
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Общество

Россиян заставят выбрать тип трудовой книжки

В законопроект об электронных трудовых книжках введена поправка о выборе типа документа.
Lenta.ru 00:54
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Технологии

Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

По словам гендиректора Российского квантового центра Руслана Юнусова, который возглавит проектный офис, к 2024 году Росатом планирует создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубит.
News.ru 01:28
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Спорт

Пляжный футбол. Россияне обыграли Египет на Межконтинентальном кубке

Мужская сборная России по пляжному футболу одержала победу в стартовом матче группового этапа Межконтинентального кубка над командой Египта.
Вести.Ru 05 ноября в 11:24
Общество

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 05 ноября в 07:35
Общество

Избивший DJ Smash экс-депутат выйдет из колонии по УДО

Life.ru 01:19
Политика

В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Политика

В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии

Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
REGNUM 01:09
Армия и оружие

Американский F-16 «уронил» в Японии учебную ракету

Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония.
REGNUM вчера в 23:13
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* (ИГ — запрещена в РФ и ряде стран) из Афганистана.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Происшествия

В лондонском театре Пикадилли обрушился потолок

РИА Новости 00:47
Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии

Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости вчера в 03:48
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Транспорт

В центре Москвы ограничат движение из-за торжественного марша

До полудня ограничат проезд по Моховой улице по одной полосе.
Говорит Москва 00:44
Наука

Открыт неизвестный предок человека, живший 11 миллионов лет назад

Ugpressa.ru вчера в 23:38
Политика

В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Экономика

Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Политика

Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены

В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Хоккей

Одноклубники Панарина попали в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Первой звездой дня признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1) отразил 35 бросков из 36.
Sport24.ru 00:38
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Экономика

Радий Хабиров пообещал жителям Башкирии рост зарплат

Глава республики рассказал, что в следующем году на зарплату бюджетникам направят на 1,6 млрд больше, чем в этом.
UfacityNews.ru вчера в 05:04
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Мечел
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Глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция реализуется на российском и зарубежных рынках. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Мечел». Головной офис находится в Москве.
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