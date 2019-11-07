У сделки по выкупу долга есть дополнительные условия, утверждает еще один источник РБК, знакомый с планами ВТБ и Сбербанка. По словам собеседника, состоявшаяся сделка между банками — это часть схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг «Евроцемент груп» Филарета Гальчева перед ВТБ.

с чего всё началось

Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга). РБК направил запрос в Газпромбанк. У сделки по выкупу долга есть дополнительные условия, утверждает еще один источник РБК, знакомый с планами ВТБ и Сбербанка.

Общество Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.

Экономика Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.

Армия и оружие Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля Минобороны РФ закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Общество Россиян заставят выбрать тип трудовой книжки В законопроект об электронных трудовых книжках введена поправка о выборе типа документа.

Наука Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.

Технологии Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей По словам гендиректора Российского квантового центра Руслана Юнусова, который возглавит проектный офис, к 2024 году Росатом планирует создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубит.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Происшествия МВД разоблачило группу кредитных мошенников В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Спорт Пляжный футбол. Россияне обыграли Египет на Межконтинентальном кубке Мужская сборная России по пляжному футболу одержала победу в стартовом матче группового этапа Межконтинентального кубка над командой Египта.

Общество В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.

Политика В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Политика В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.

Армия и оружие Американский F-16 «уронил» в Японии учебную ракету Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* (ИГ — запрещена в РФ и ряде стран) из Афганистана.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Шоу-бизнес Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка» «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.

Транспорт В центре Москвы ограничат движение из-за торжественного марша До полудня ограничат проезд по Моховой улице по одной полосе.

Политика В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.

Экономика Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.

Политика Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Хоккей Одноклубники Панарина попали в тройку лучших игроков дня в НХЛ Первой звездой дня признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1) отразил 35 бросков из 36.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.