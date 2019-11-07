Экономика

РБКРБКВТБ собрал половину долгов «Мечела»

2 фото
Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался. В Сбербанке не стали комментировать сделку. В «Мечеле» на момент публикации не ответили на запрос РБК.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

РБК16:00

РБК сообщил о переходе основной части долга «Мечела» к ВТБ

Ведомости18:16

Долг «Мечела» перед Сбербанком перешел ВТБ

Коммерсантъ17:46

ВТБ выкупил крупный долг «Мечела»

News.ru17:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика

Госдеп США: Преемник аль-Багдади не протянет долго

В госдепартаменте США убеждены, что преемник уничтоженного лидера ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ") Абу-Бакра Аль-Багдади не проживет долго.
Российская газета 18:31
Технологии

Появилась информация о первом «умном» телевизоре Nokia

Astera 15:47
Космос

На МКС отправили 12 бутылок вина

На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.
Neva.Today 03 ноября в 23:48
Происшествия

В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии

В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 11:17
Энергетика

Акции нефтяников Chesapeake рухнули на 18%. Компания близка к дефолту

Как изменились убытки Chesapeake Чистый убыток Chesapeake Energy в сравнении с третьим кварталом прошлого года сократился со $169 млн до $101 млн, или с 19 центов до 6 центов на акцию.
РБК 05:56
Общество

В Иркутске определились с местом для концертного зала Дениса Мацуева

Власти Иркутска выбрали место для строительства концертного зала пианиста Дениса Мацуева.
Культуромания 10:37
Авто

Hyundai отзовет более 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

32CARS.ru 04 ноября в 01:36
Наука

Риск ожирения ребенка зависит от отношения к нему

Команда ученых обнаружила, что материнская теплота и внимание во время активных игр, не связанных с кормлением, были связаны со снижением риска ожирения с младенческого возраста до второго класса.
ГЛАС.RU вчера в 09:19
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК 17:42
Экономика

МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса

По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
РБК 12:58
Политика

В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Технологии

Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом

Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости 19:04
Авто

В Петербурге запустили производство нового Toyota RAV4

Объём инвестиций в модернизацию составил 4,8 млрд рублей по состоянию на сентябрь 2019 года, при этом с начала открытия завода показатель составил более 30 млрд рублей.
Tvoe-avto.com 16:02
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 10:20
Общество

Ученые предупредили о чрезвычайной климатической ситуации во всем мире

Более 11 тыс. климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором призвали ООН и власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение.
ТАСС Наука вчера в 10:56
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Игры

Bethesda забанила датамайнеров, которые искали баги в Fallout 76

Датамайнер и разработчик альтернативной карты Map76 для Fallout 76 Джарет Беркетт рассказал, что Bethesda заблокировала аккаунты группы энтузиастов, которая занимается поиском багов.
CyberSport.ru 13:32
Политика

Украина запретила ввоз устаревших вагонов из России

Правительство Украины запретило ввоз устаревшего подвижного состава из России.
Московский Комсомолец 09:25
Политика

Путин объяснил смысл замены «Википедии» российской энциклопедией

Путин сказал, что ресурс лучше заменить российским аналогом.
Пятый канал вчера в 14:42
Происшествия

Мужчину избили до смерти и бросили на улице в Ногликах

18+ Жители улицы Чехова в Ногликах утром 6 ноября стали свидетелями ужасной картины — посреди дороги лежал труп мужчины.
Сахалин.Инфо вчера в 19:27
Игры

Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК

5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru вчера в 10:07
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 16:03
Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Происшествия

Женщину насмерть засыпало семечками под Оренбургом

News.ru 14:16
Гаджеты

Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года

Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir запустят в начале следующего года.
Игромания.ру 04 ноября в 16:24
Общество

В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru 10:12
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

РИА Новости 07:28
Общество

Госдума одобрила возвращение вытрезвителей

Государственная дума в первом чтении приняла закон, согласно которому вытрезвители смогут открываться усилием региональных властей.
MedikForum.ru 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мечел
Российская компания
Глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция реализуется на российском и зарубежных рынках. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Мечел». Головной офис находится в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евроцемент груп
Российская компания
Международная цементная компания, крупнейшая по объёму выпуска цемента в стране. Активы холдинга расположены в России, Украине и Узбекистане. Штаб-квартира в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное