ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов

В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.