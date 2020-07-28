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РБК
РБК

ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов

В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.В источнике
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Piter.tv

Траты россиян на туры выросли на 40% после открытия рейсов

Piter.tv07:59
News.ru

Траты россиян на турпоездки выросли после возобновления полётов за рубеж

News.ru07:34
ИА Красная Весна

Жители РФ резко увеличили расходы на отдых

ИА Красная Весна06:46
Интерфакс

Траты россиян в турагентствах выросли на 40% на новостях о возобновлении рейсов за рубеж

Интерфакс06:35
РБК

ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов

РБК06:14
Rambler News Service

Россияне увеличили траты на туристические путевки

Rambler News Service06:05
Банки.ру

ВТБ: траты россиян в турагентствах выросли на 40%

Банки.ру06:00
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
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Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новостивчера в 11:55
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