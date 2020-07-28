Экономика
РБКВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов
В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.
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Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
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К борьбе за соблюдение масочного режима на Урале подключат Росгвардию
Екатеринбург, 28 июля 2020, 16:47 — REGNUM Бойцов Росгвардии могут направить на борьбу за соблюдение масочного режима в Екатеринбурге.
REGNUM 09:47
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Общество
Смольный готовит третий пакет мер помощи бизнеса в августе-сентябре. Но кому и как поможет, пока не говорит
Власти Северной столицы планируют представить третий пакет мер поддержки бизнеса во «второй половине августа - начале сентября».
Фонтанка.Ру 12:21
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Общество
Знаток Скипский прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии
Михаил Скипский прекратил работу с детьми после того, как его обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
РЕН ТВ 10:46
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Религия
День Крещения Руси отметили в Севастополе крестным ходом и литургией
В Севастополе крестным ходом и божественной литургией отметили День Крещения Руси.
Независимое телевидение Севастополя 10:34
Технологии
Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем
В корпорации заявили, что внедряют в сеть кабелей передовые технологии. Таким образом, значительно обновятся старые действующие линии.
Evo-rus.com 09:40
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Футбол
Халк рассказал о предложениях из восьми стран
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о том, где он может продолжить свою карьеру.
Metaratings 07:07
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Политика
Twitter временно запретил сыну Трампа делать публикации
Twitter, в свою очередь, ответил на это сообщение, заявив, что некоторые возможности аккаунта будут ограничены лишь временно - в течение 12 часов, а публикация с видео была удалена из-за содержащейся в ней ложной информации.
РИА Новости 11:55
Происшествия
Захвативший автобус украинский террорист раздавал заложникам деньги
Украинский террорист Максим Кривош, захвативший пассажирский автобус в Луцке 21 июля, перед освобождением раздал заложникам деньги и извинился.
Lenta.ru 12:29
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
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Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
Политика
Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 4 августа
Введенные из-за коронавируса ограничения на въезд в Абхазию продлены до 4 августа.
ТАСС 12:35
Экономика
В России закроется каждый десятый магазин
До конца текущего года в России закроется не менее 10 процентов магазинов.
Lenta.ru 12:20
Путешествия
В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами
Lenta.ru вчера в 07:56
Игры
Хоррор для взрослых Lust from Beyond выйдет 24 сентября
Игромания.ру 04:43
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM вчера в 06:48
Футбол
«Зенит», «Динамо» и «Краснодар» претендуют на Зиньковского
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может продолжить карьеру в «Зените».
Нева Спорт 06:10
Происшествия
Мария Хачатурян в Бутырском суде показала выдержку
Московский Комсомолец 09:56
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Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню
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