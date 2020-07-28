Экономика

РБКРБКВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов

В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.
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Траты россиян на туры выросли на 40% после открытия рейсов

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:42, Ашберн
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