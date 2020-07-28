Экономика

РБКРБКВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов

В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов

РБК06:14

Траты россиян на турпоездки выросли после возобновления полётов за рубеж

News.ru07:34

Жители РФ резко увеличили расходы на отдых

ИА Красная Весна06:46

Траты россиян в турагентствах выросли на 40% на новостях о возобновлении рейсов за рубеж

Интерфакс06:35

Траты россиян на туры выросли на 40% после открытия рейсов

Piter.tv07:59

Россияне увеличили траты на туристические путевки

Rambler News Service06:05

ВТБ: траты россиян в турагентствах выросли на 40%

Банки.ру06:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Театры

Антон Пимонов стал главным балетмейстером Пермского оперного театра

Труппе Пермского театра оперы и балета представили нового главного балетмейстера.
Рифей-Пермь 07:54
Наука

Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет

Новый ледниковый период на планете Земля наступит через 100 тыс. лет.
Плюс один +1 08:35
4
Экономика

В Минфине разъяснили поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

В Минфине заявили, что поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в ПФР нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса.
RT на русском 05:58
977
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Родственники и друзья Кондулайнен пока не давали официальных комментариев о состоянии здоровья актрисы.
Вокруг ТВ 04:14
34
Футбол

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе

Санкт-Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении аргентинского полузащитника итальянской "Ромы" Хавьева Пастрое, сообщает Il Messaggero.
РИА Новости 05:20
Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
7
Общество

Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER

В свою очередь Лихачев отметил, что начало сборки и монтажа токамака - важнейшее событие для всего термоядерного сообщества и для всей мировой науки.
Интерфакс 06:29
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
111
Игры

VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания

CyberSport.ru вчера в 13:16
4
Здоровье

В Приангарье медучреждения возвращаются к обычному режиму работы

Медучреждения Иркутской области, перепрофилированные для лечения больных с COVID-19, начинают возвращаться к обычному режиму работы, сообщает пресс-службы правительства Приангарья.
РИА Новости 08:54
1
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одолел «Лестер» и занял третье место в АПЛ

«Лестер» примет участие только в Лиге Европы, а большая четвёрка – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» отправляется в Лигу чемпионов.
Евро-футбол.ру 26 июля в 13:00
Общество

ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Смена сезонов никак не влияет на интенсивность распространения коронавируса, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Российская газета 07:08
13
Происшествия

Машинист пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Петербурге

При столкновении грузовых электровозов на юге Петербурга пострадал один из машинистов.
Газета.Ru 09:00
185
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
1,4K
Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
201
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Известия 06:07
171
Экономика

Сбербанк сообщил о «затухании» восстановления потребительского спроса

Восстановление потребительского спроса в России «затухает», к такому выводу пришли эксперты Сбербанка.
РБК 08:00
1
Футбол

Нападающий «Реала» Диас заразился коронавирусом

Мадрид, 28 июля 2020, 15:34 — REGNUM Форвард мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом.
REGNUM 08:34
Общество

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием.
Известия 08:32
62
Технологии

Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем

Последний кабель, названный "Грейс Хоппер", будет проложен по морю и выйдет в Великобритании, в Корнуолле.
Chelindustry.ru 05:53
Политика

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
3,4K
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
109
Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
617
Общество

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
26
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
РИА Новости 06:58
22
Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
1K
Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
22
Футбол

Матвеев утвержден главным тренером ФК «Урал»

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" назначил Юрия Матвеева в качестве главного тренера команды.
Интерфакс-Спорт 07:43
Игры

Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка

Игромания.ру вчера в 12:19
5
Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
595
Как работают Яндекс.Новости?
Главное