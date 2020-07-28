Экономика
РБКВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов
В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Генпрокуратура предъявила семье экс-сенатора Рауфа Арашукова гражданский иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:11
Происшествия
В Татарстане суд арестовал замглавы МЧС по делу о мошенничестве
Верховный суд Татарстана во вторник в результате апелляционного рассмотрения заключил под стражу заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина, подозреваемого в мошенничестве, которого ранее суд первой инстанции отпустил под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 07:39
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Путешествия
Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом
Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении
Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT, ее вынудили «интернет-войска» властей Армении.
РБК 05:06
Политика
«Люблинский треугольник» оказался всего лишь «неформальной платформой»
В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.
REGNUM 07:12
Происшествия
В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух
Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
РИА Новости 04:38
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Происшествия
На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Общество
В ВОЗ заявили, что сезонность коронавируса не подтвердилась
Сезонный характер коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, на данный момент не находит подтверждения.
Московский Комсомолец 06:15
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Наука
Литий в питьевой воде снижает уровень самоубийств
Природные соли лития в питьевой воде вызывают снижение уровня самоубийств, согласно исследованию ученых из Медицинской школы Брайтона и Сассекса (BSMS) и Королевского колледжа Лондона.
Полит.ру 07:00
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
Общество
Водителя «Фургаломобиля» в Хабаровске арестовали на восемь суток
Слово и Дело 07:27
Здоровье
Башкирия в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмонии
В этом году республика увеличила закупку вакцины от этой инфекции в пять раз: за счет федерального бюджета приобретено 95 600 доз для вакцинации 43 800 детей первого года жизни и ревакцинации 40 500 малышей.
Башинформ 03:57
Общество
Журналистку Фельгенгауэр оштрафовали на 18 тыс.руб. за пикет в поддержку Азара
Интерфакс - Россия 06:45
Происшествия
Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве
66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник.
Российская газета 04:33
Политика
Кремль ответил на предложение Киева вернуть российских военных в СЦКК
В Кремле прокомментировали предложение Киева о возвращении российских военных в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.
ИА Новороссия 07:29
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Министерство иностранных дел РФ ответило на претензии Военно-морских сил США по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru 06:36
Футбол
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе
Санкт-Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении аргентинского полузащитника итальянской "Ромы" Хавьева Пастрое, сообщает Il Messaggero.
РИА Новости 05:20
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10