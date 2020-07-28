В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 128

Происшествия Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи Генпрокуратура предъявила семье экс-сенатора Рауфа Арашукова гражданский иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства. 92

Происшествия В Татарстане суд арестовал замглавы МЧС по делу о мошенничестве Верховный суд Татарстана во вторник в результате апелляционного рассмотрения заключил под стражу заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина, подозреваемого в мошенничестве, которого ранее суд первой инстанции отпустил под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда. 5

Политика В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.

Общество МТС получил первую лицензию на 5G в России МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. 399

Политика «Люблинский треугольник» оказался всего лишь «неформальной платформой» В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.

Политика Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского. 58

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 67

Происшествия На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе. 742

Наука Литий в питьевой воде снижает уровень самоубийств Природные соли лития в питьевой воде вызывают снижение уровня самоубийств, согласно исследованию ученых из Медицинской школы Брайтона и Сассекса (BSMS) и Королевского колледжа Лондона. 1

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 281

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 868

Политика МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ «В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев. 542