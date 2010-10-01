Экономика

Newslab.ruNewslab.ruВТБ совместно с застройщиками Красноярска снижает ставку по ипотеке до 0,5 %

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Для своих партнеров банк увеличил до 6 п. п. и 8 п. п. размер возможной скидки к базовым ставкам по ипотеке. Для клиента, приобретающего квартиру в ипотеку в жилом комплексе такого застройщика, ставка по кредиту снижается до 0,5 % годовых на срок, установленный застройщиком.
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В Нью-Йорке демонтируют конную статую экс-президента США Теодора Рузвельта, стоящую у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times со ссылкой на заявление руководства музея и городских властей.
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