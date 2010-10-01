Для своих партнеров банк увеличил до 6 п. п. и 8 п. п. размер возможной скидки к базовым ставкам по ипотеке. Для клиента, приобретающего квартиру в ипотеку в жилом комплексе такого застройщика, ставка по кредиту снижается до 0,5 % годовых на срок, установленный застройщиком.

ВТБ совместно с застройщиками Красноярска снижает ставку по ипотеке до 0,5 %

Происшествия Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Политика На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена» Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине. 21

Общество В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом. 111

Шоу-бизнес Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст". 193

Происшествия Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда. 9

Общество Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД. 293

Киберспорт Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 Польская студия CI Games анонсировала Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Шутер выйдет осенью 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Космос Virgin Galactic и NASA договорились о полетах туристов на МКС Американская компания Virgin Galactic, планирующая организовывать туристические полеты в космос, и агентство NASA заключили «Соглашение о космическом акте».

Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 263

Политика В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту В Нью-Йорке демонтируют конную статую экс-президента США Теодора Рузвельта, стоящую у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times со ссылкой на заявление руководства музея и городских властей. 1K

Общество На Чукотке отреагировали на желание переименовать эскимо в США Напомним, американские СМИ сообщили, что компания Dreyer`s планирует изменить название своего мороженого «Eskimo Pie», которое якобы оскорбляет представителей коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири. 742

Происшествия Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв. 400