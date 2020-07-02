Экономика
Комсомольская правдаВТБ создал платформу для управления деньгами в Яндекс.Плюсе
Уверен, запуск платформы ВТБ в Яндекс.Плюс станет новым этапом развития рынка сбережений в России, - прокомментировал событие главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.
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ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Псковское агентство информации05:26
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«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб
В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
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Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» победить «Хетафе»
В матче 33- го тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе».
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Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова
Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:23
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
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Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» оставит первую часть далеко позади
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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
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Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
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Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Мэр одного из крупнейших городов Приморья уходит в отставку
" С 7 июля Борис Гладких официально уходит в отставку, исполнять обязанности главы Находкинского городского округа будет Тимур Магинский (первый заместитель мэра Находки - ИФ)", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 06:11
Происшествия
В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода
В 15:25 по московскому времени в МЧС поступила информация, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре от Верхней Подстепновки.
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Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
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Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
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Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях
Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии.
UfaTime.ru 05:24
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Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами
Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
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Разработана формула для сравнения возраста человека и собаки
Во время изучения молекулярных изменений в геноме с течением времени американскими учеными была разработана формула, которая способна более точно сравнить возраст собаки и человека.
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Лукашенко заявил о нежелании бежать от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет бежать от России, а намерена улучшить нынешние отношения.
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Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
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Россия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
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Китайское издание The Paper высоко оценило МБР «Сармат»
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Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Российский певец Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял музыкальный клип на новую песню.
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