Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВТБ создал платформу для управления деньгами в Яндекс.Плюсе

Уверен, запуск платформы ВТБ в Яндекс.Плюс станет новым этапом развития рынка сбережений в России, - прокомментировал событие главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.
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ВТБ создал платформу для управления деньгами в Яндекс.Плюсе

Комсомольская правда10:40

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