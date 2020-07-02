Экономика
Комсомольская правдаВТБ создал платформу для управления деньгами в Яндекс.Плюсе
Уверен, запуск платформы ВТБ в Яндекс.Плюс станет новым этапом развития рынка сбережений в России, - прокомментировал событие главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Псковское агентство информации05:26
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась.
Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
Игры
Новый трейлер получила ПК-версия «Death Stranding»
Буквально вчера наш портал писал о том, что игра «Death Stranding» получит поддержку NVIDIA DLSS 2.0.
ГЛАС.RU вчера в 09:22
Общество
Эксперт назвала причины отказа для пропуска в страны Шенгена
Несоответствие сведений в документах (или даже подложность сведений, подделанные справки) либо отсутствие какой-то бумажки может стать причиной отказа, — пояснила Сальникова.
News.ru 20:26
Наука
Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена
ToDay News Ufa 30 июня в 03:57
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Общество
Путин поручил разобраться с арестом фигуранта «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору России Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом экс-гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, соответствующая резолюция главы государства есть на письме от бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ.
Rambler News Service 05:17
Энергетика
Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике
Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.
ФАН 07:40
Шоу-бизнес
Таблоид выплатит Джеффри Рашу рекордную компенсацию по делу о клевете
Австралийская газета Daily Telegraph выплатит актеру Джеффри Рашу рекордную компенсацию в размере 2,9 миллионов долларов по делу о клевете, сообщает The Guardian.
РИА Новости 14:56
Футбол
Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию
Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport 05:24
Происшествия
В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски
Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости 16:50
Общество
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК 21:16
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Международная федерация хоккея составила символическую сборную всех времен из хоккеистов, в разные годы принимавших участие в чемпионатах мира.
Вести.Ru 10:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Курилах
Южно-Сахалинск, 3 июля 2020, 03:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в районе Курильских островов, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.
REGNUM 20:37
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Спорт
Для россиян предложили ввести налоговый вычет за занятия детей спортом
Министерство спорта разработало законопроект, предусматривающий социальный налоговый вычет для родителей по расходам на спортивную подготовку детей в размере до 50 тыс. рублей в год, сообщила пресс-служба ведомства.
Rambler News Service 30 июня в 08:00
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти опасаются возвращения Донбасса под их контроль, так как после этого им придется искать резервы для восстановления территорий, выплачивать пенсии жителям, а также разбираться в том, кто «герой», а кто «преступник», после чего против последних необходимо будет возбуждать уголовные дела.
Известия 21:42
Общество
Пять сотрудников Би-би-си вынесли с участков выданные им бюллетени для голосования по поправкам к Конституции
В инструкциях для участковых избирательных комиссий говорится, что при попытке избирателя вынести бюллетень сотрудник полиции сообщает об этом членам комиссии.
Эхо Москвы 14:32
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Музыка
Пол Маккартни и Эд Ширан просят спасти британскую концертную индустрию
Полторы тысячи британских музыкантов подписали письмо министру культуры Великобритании Оливеру Даудену с просьбой помочь концертной индустрии страны.
ИА InterMedia 08:03
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»
НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости вчера в 17:37
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Происшествия
Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля
Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.
Газета.Ru 19:55
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса.
Сайт интересных новостей 20:10
Экономика
Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода
Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир".
Газета.Ru 12:36
Футбол
Футбольный матч между «Оренбургом» и «Уралом» отменен
Футбольный матч «Оренбург» — «Урал», который должен был пройти сегодня, 1 июля, не состоится.
Prooren.ru вчера в 05:16