Экономика
ВедомостиВТБ станет владельцем 17% «Ростелекома»
Госкомпания «Ростелеком» для консолидации Tele2 проведет допэмиссию. Часть ее выкупит ВТБ и станет владельцем около 17% «Ростелекома», сообщил президент банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Гаджеты
Опубликованы внутренние документы Apple об iPhone 11
Ожидается, что 10 сентября Apple представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
DP.RU 03:44
Происшествия
Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, улетели в Петербург
Пассажиры самолета, совершившего аварийную посадку в Воронеже из-за проблем с шасси, вылетели в Санкт-Петербург другим бортом, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости 07:11
Политика
Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу
Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
РБК вчера в 08:28
Экономика
Больше 38 миллионов россиян смогут снять наличные в кассе магазина
Пилотный проект начнёт действовать 29 октября 2019 года, планируется, что к концу года больше трёх тысяч торгово-сервисных предприятий присоединятся к нему.
Южный Федеральный 05:28
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Единоборства
Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Интернет
Firefox 69 начал блокировать отслеживание пользователей в Сети
Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 69.
News.ru 05:45
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая
Накануне фискальные органы сообщили, что отец известной певицы Ольги Бузовой уже несколько лет не платит налоги.
ГлобалМСК.ру 08:48
Энергетика
Польша решила не заключать контракты с «Газпромом» после 2022 года
Польская энергетическая компания PGNiG приняла решение больше не заключать контракты с российским "Газпромом".
Ruposters.ru 07:11
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
RT на русском 06:51
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика
Глава офиса Зеленского на заседании Рады спародировал Порошенко
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал экс-главу государства Петра Порошенко во время выступления последнего в Верховной раде, соответствующее видео опубликовано в Twitter.
REGNUM 08:47
Политика
Мэр Тбилиси осудил пренебрежительное отношение к российским туристам
Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил пренебрежительное отношение к российским туристам и осудил разговоры о том, что Грузии не нужны туристы из России.
Газета.Ru 07:15
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Политика
Жители Туркмении массово захотели переехать в Россию
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).
Lenta.ru 07:52