Экономика
ВедомостиВТБ станет владельцем 17% «Ростелекома»
Государственный «Ростелеком» проведет допэмиссию, чтобы стать единственным владельцем «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Часть акций выкупит ВТБ, после чего ему будет принадлежать 17% «Ростелекома», заявил президент госбанка Андрей Костин 4 сентября.
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Космос
Эксперты защитили эскизный проект телескопа WFIRST
Rusargument 11:56
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда 02:00
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ 07:34
Армия и оружие
В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти назвал возможные сроки размещения Вашингтоном ракет, которые были запрещены Договором РСМД.
RT на русском 18:25
Политика
Украинский экс-министр экономики назвал потери от блокады Крыма
Экс-министр добавил, что украинская экономика теряет 300 млн долларов от экспорта электроэнергии и 600 млн долларов от экспорта продуктов, которые на полуостров поставляли фермеры из Херсонской и Николаевской областей.
RuNews24.ru вчера в 00:14
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета 15:19
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Здоровье
Обнимашки с курицами грозят сальмонеллой
Более тысячи жителей США заболели сальмонеллой, целуя и обнимая домашнюю птицу во дворе. Чаще всего объектом их обожания становятся курицы.
MedikForum.ru 08:31
Музыка
Группа «Любэ» записала песню ко дню начала блокады Ленинграда
Группа "Любэ" презентовала новую композицию "Санкт-Петербург, родной" и видеоклип к ней, которые приурочены к памятной дате — Дню начала блокады Ленинграда — 8 сентября 1941 года.
Life.ru 07:50
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
Советский спорт 10:36
Политика
Соловьев рассказал о новых военных конфликтах на Украине
В ближайшем будущем на Украине не исключены новые военные конфликты. Такое мнение высказал известный телеведущий Владимир Соловьев.
Российская газета 19:35
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Теннис
Тренер Медведева считает россиянина непонятым гением
Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, прокомментировал поведение своего подопечного на US Open.
Спорт день за днем 03:55
Кино
Вилле Хаапасало презентовал фильм о Татарстане
RuNews24.ru 08:47
Общество
В Дахау почтили память расстрелянных 75 лет назад советских солдат
На юге Германии в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау состоялись траурные мероприятия в связи с 75-летием со дня расстрела 92 бойцов Красной армии.
RT на русском 13:09
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости 14:37
Армия и оружие
В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.
RT на русском 16:54
Политика
Лавров заявил, что Китай нельзя называть «большим братом» России
Глава МИД РФ подчеркнул, что РФ строит отношения с другими странами без диктата с какой-либо стороны и на основе взаимной выгоды Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нельзя называть Китай "большим братом" России, пишет газета "Известия".
Аргументы и Факты 19:06
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Армия и оружие
Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией
Московский Комсомолец вчера в 19:50
Политика
Врио главы Сахалина указал на реальные проблемы жителей региона
Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко принял участие в заседании Госсовета.
Политическая Экспертиза 10:14
Кино
Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант.
РЕН ТВ 04:27
Гаджеты
Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com 10:53
Футбол
Мхитарян раскрыл детали своего трансфера в «Рому»
ProstoProSport 13:41