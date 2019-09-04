Госкомпания «Ростелеком» для консолидации Tele2 проведет допэмиссию. Часть ее выкупит ВТБ и станет владельцем около 17% «Ростелекома», сообщил президент банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ, передает «Интерфакс».

Гаджеты Google объявила о выходе Android 10 Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.

Авто Названы самые надежные китайские автомобили В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Шоу-бизнес Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

Шоу-бизнес Бабушка «послала» Ивана Урганта в собственный день рождения Телеведущий Иван Ургант в Instagram рассказал, что пришел поздравить свою бабушку, знаменитую актрису Нину Ургант, которой исполнилось девяносто лет.

Политика Украинское правительство одобрило увольнение Кличко Ранее "РГ" писала о том, что украинский глава Владимир Зеленский потребовал снять Кличко с должности столичного градоначальника.

Происшествия Задержан житель Кабардино-Балкарии, обстрелявший съемочную группу Стрелок палил по колесам автомобилей из карабина «Сайга» и успел перепугать актеров на съемочной площадке, но никого из них во время инцидента не ранило, сообщил режиссёр.

Политика Пентагон выделит 3,6 млрд долларов на строительство стены с Мексикой Глава министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер во вторник, 3 сентября, разрешил использование 3,6 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе с Мексикой.

Происшествия СМИ назвали должности и звания погибших при крушении Су-25 летчиков Ранее Минобороны подтвердило гибель двух пилотов Су-25. По данным ведомства, летчики не успели катапультироваться.

Политика Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.

Гаджеты Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Шоу-бизнес Валерия отметила стройную фигуру Юлии Ковальчук На фотографии певица идет по морскому побережью. «К бешеным перелетам и концертам - готова», — констатирует отдохнувшая за лето звезда.

Политика Путин и Моди осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.

Армия и оружие Сайдик заявил о продолжающем приносить плоды перемирии в Донбассе Действующее перемирие продолжает приносить свои плоды, несмотря на обострение ситуации на фронте в последние дни.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Происшествия ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной "Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.

Происшествия Украинку убили во время секса в Турции Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.

Политика Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.

Баскетбол Кириленко раскритиковал судей после поражения от Аргентины Президент Российский федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал исход последнего матча первого раунда чемпионата мира сборной России против Аргентины (61:69).

Наука Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера будущего Американские специалисты максимально приблизились к созданию суперкомпьютера, сообщает новостное издание Evo-rus.com.