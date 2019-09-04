Экономика
ВедомостиВТБ станет владельцем 17% «Ростелекома»
Госкомпания «Ростелеком» для консолидации Tele2 проведет допэмиссию. Часть ее выкупит ВТБ и станет владельцем около 17% «Ростелекома», сообщил президент банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ, передает «Интерфакс».
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Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили
В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.
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Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".
РИА Новости 11:50
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Бабушка «послала» Ивана Урганта в собственный день рождения
Телеведущий Иван Ургант в Instagram рассказал, что пришел поздравить свою бабушку, знаменитую актрису Нину Ургант, которой исполнилось девяносто лет.
Телепрограмма 07:01
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Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК
РИА Новости 12:12
Политика
Украинское правительство одобрило увольнение Кличко
Ранее "РГ" писала о том, что украинский глава Владимир Зеленский потребовал снять Кличко с должности столичного градоначальника.
Российская газета 09:04
Происшествия
Задержан житель Кабардино-Балкарии, обстрелявший съемочную группу
Стрелок палил по колесам автомобилей из карабина «Сайга» и успел перепугать актеров на съемочной площадке, но никого из них во время инцидента не ранило, сообщил режиссёр.
REGNUM 13:06
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Политика
Пентагон выделит 3,6 млрд долларов на строительство стены с Мексикой
Глава министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер во вторник, 3 сентября, разрешил использование 3,6 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе с Мексикой.
Мойка78 вчера в 21:54
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Honor 20s и Honor Play 3
MobiDevices 10:42
Происшествия
СМИ назвали должности и звания погибших при крушении Су-25 летчиков
Ранее Минобороны подтвердило гибель двух пилотов Су-25. По данным ведомства, летчики не успели катапультироваться.
РБК 13:08
Футбол
Александр Медведев раскрыл планы «Зенита» на зимнее трансферное окно
Спорт день за днем 11:38
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
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Гаджеты
Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com 10:53
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
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Валерия отметила стройную фигуру Юлии Ковальчук
На фотографии певица идет по морскому побережью. «К бешеным перелетам и концертам - готова», — констатирует отдохнувшая за лето звезда.
Телепрограмма вчера в 19:09
Политика
Путин и Моди осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.
РИА Новости 10:34
Армия и оружие
Сайдик заявил о продолжающем приносить плоды перемирии в Донбассе
Действующее перемирие продолжает приносить свои плоды, несмотря на обострение ситуации на фронте в последние дни.
ИА Новороссия 12:24
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия
ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной
"Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.
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Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Баскетбол
Кириленко раскритиковал судей после поражения от Аргентины
Президент Российский федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал исход последнего матча первого раунда чемпионата мира сборной России против Аргентины (61:69).
Спорт-Экспресс 11:01
Наука
Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера будущего
Американские специалисты максимально приблизились к созданию суперкомпьютера, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Политика
Кабмин внёс в Госдуму законопроект по борьбе с картелями в госзакупках
В пояснительной записке говорится, что инициатива позволит повысить эффективность антимонопольного регулирования и создать дополнительные механизмы, которые будут стимулировать компании к соблюдению антимонопольных законов.
Говорит Москва 13:20