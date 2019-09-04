Экономика
ВедомостиВТБ станет владельцем 17% «Ростелекома»
Госкомпания «Ростелеком» для консолидации Tele2 проведет допэмиссию. Часть ее выкупит ВТБ и станет владельцем около 17% «Ростелекома», сообщил президент банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ, передает «Интерфакс».
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией свои военные планы на Курилах
Россия не будет обсуждать с Японией на переговорах по мирному договору вопросы российского военного строительства на Курилах, сообщил заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.
Наша версия вчера в 08:06
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Общество
Google заплатит рекордный штраф за сбор данных детей на YouTube
Google заплатит штраф в размере $170 млн за незаконный сбор видеохостингом YouTube информации о детях без согласия их родителей.
Ведомости 10:45
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Политика
США расширили список санкций по Ирану
Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.
ТАСС 11:32
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Происшествия
В Оренбурге возбудили дело после самоубийства заключенного
Московский Комсомолец 10:44
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 11:33
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций
Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев.
Российская газета 11:57
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России
Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.
ТАСС 06:43
Происшествия
Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
Следствие завершило расследование дела Пола Уилана, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 11:37
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Хоккей
«Салават Юлаев» в Китае обыграл «Куньлунь Ред Стар»
News102.ru 09:53
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по газу с Россией
Добавим, что ранее стало известно, что Еврокомиссия настаивает на заключении десятилетнего контракта между Украиной и Россией по транзиту газа.
ИА Новороссия 07:18
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Единоборства
Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с американцем Дастином Порье.
Sportbox.RU 11:19
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Политика
В Италии сформировано новое правительство
Структура Совмина "Конте-2" разительно отличается от предыдущего правительства, появившегося на свет в результате подписания так называемого "коалиционного соглашения" между правоцентристской "Лигой" и "пятизвездочниками".
Российская газета 10:16
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° 07:53
Кино
«Джокер» стал лучшим кинокомиксом в истории
«Джокер» Тодда Филлипса назван лучшим кинокомиксом в истории по версии кинокритиков и первых зрителей.
Культуромания 10:09
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Общество
Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Футбол
Неймар считает, что «ПСЖ» наказал его, не отпустив в «Барселону»
Неймар уверен, что тем самым «ПСЖ» наказал его. Ранее он выразил желание покинуть французский клуб.
Чемпионат 05:53
Экономика
Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил
Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей.
Lenta.ru 10:39
Происшествия
Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков
Росбалт вчера в 04:46