Экономика
ВедомостиВТБ станет владельцем 17% «Ростелекома»
Госкомпания «Ростелеком» для консолидации Tele2 проведет допэмиссию. Часть ее выкупит ВТБ и станет владельцем около 17% «Ростелекома», сообщил президент банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ, передает «Интерфакс».
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Политика
Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Российская газета 02:14
Происшествия
Российская полиция создала базу данных участников протестных митингов
О существовании базы участников протестных митингов сообщил старший участковый уполномоченный отдела МВД по Новокосино по фамилии Кудряшов, который дал показания по делу активиста Константина Котова.
Общая газета.RU 08:25
Технологии
В России могут легализовать eSIM
Правительство России поручило Минкомсвязи, ФАС и сотовым операторам подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM.
Ридус 10:10
Здоровье
Аксёнов предложил закрепить население Крыма и за частными клиниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить население Крыма в том числе и за частными клиниками.
ИА Крыминформ 07:37
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Политика
Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Происшествия
Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии
Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции, пишет РИА Новости.
RT на русском 10:10
Происшествия
Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли
В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.
Газета.Ru 10:08
Гаджеты
Tele2 предложил пользователям протестировать 5G
У владельцев смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона (28 ГГц) появилась возможность самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне мобильного оператора Tele2, развернутой совместно с Ericsson на Тверской улице - от Кремля до Садового кольца.
Российская газета 07:20
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Футбол
Клубы РПЛ узнали своих соперников в Кубке России
Клубы РПЛ узнали своих оппонентов в Кубке России. Сегодня в результате жеребьевки стали известны все пары 1\16 финала турнира.
Vprognoze.ru 04:03
Политика
Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Экономика
В ЦФО подготовили более 200 проектов для инвесторов
В Центральном федеральном округе подготовили пакет готовых проектов для инвесторов, заявил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев.
RT на русском 05:42
Армия и оружие
«Тайфун» превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием
О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Российская газета 06:12
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14
Общество
Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых к комиксам
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский назвал «убожеством» любовь взрослых людей к чтению комиксов.
BFM.ru 10:18
Технологии
Amazon начал тестировать систему оплаты товаров с помощью жестов
Amazon, владеющий сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post.
Ведомости 06:56
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда 02:00
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Кино
«Джокер» стал лучшим кинокомиксом в истории
«Джокер» Тодда Филлипса назван лучшим кинокомиксом в истории по версии кинокритиков и первых зрителей.
Культуромания 10:09
Игры
После релиза Cyberpunk 2077 представит мультиплеер
Goroday.ru 07:16
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48