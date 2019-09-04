Экономика
ВедомостиВТБ станет владельцем 17% «Ростелекома»
Госкомпания «Ростелеком» для консолидации Tele2 проведет допэмиссию. Часть ее выкупит ВТБ и станет владельцем около 17% «Ростелекома», сообщил президент банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ, передает «Интерфакс».
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Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.
RT на русском 05:43
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Футбол
Лапорт перенес операцию на колене
Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт прошел операцию на коленном суставе.
LiveSport.ru 07:33
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Политика
Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Политика
ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции
Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал в среду решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Интерфакс 09:34
Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
Минтруд поддержал предложение увеличить с полутора до трех лет период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии.
Известия 00:43
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Политика
Супрун уволили с должности первого замминистра здравоохранения Украины
Правительство Украины приняло решение уволить Ульяну Супрун с должности первого замминистра здравоохранения.
ФАН 09:11
Здоровье
Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
РБК 00:32
Происшествия
Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в Telegram-канале
Известно лишь, что по заявлению Кравчука полиция пришла к координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину.
РБК 06:21
Общество
Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов
Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Происшествия
Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка
В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад.
Газета.Ru 01:19
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Экономика
Забайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК
Забайкальский край, который в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме в качестве региона Дальнего Востока, проведет на ВЭФ переговоры с иностранными инвесторами о возможности реализации проектов в сфере разработки природных ресурсов и развития сельского хозяйства, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.
РИА Новости 00:54
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом для России
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России.
Известия 07:50
Транспорт
Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах
Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
РБК 09:38
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
«ВКонтакте» отказалась считать Павла Дурова создателем базы данных соцсети
«ВКонтакте» уверяет, что Рогозов разработал базу данных 11 лет назад, являясь сотрудником компании.
Lenta.ru 09:07
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Шоу-бизнес
Ханна назвала имя дочери в ее первый день рождения
"С Днем Рождения красавицу умницу дочку", "Имя обычное, можно было не скрывать", "Адриана Павловна Курьянова, звучит", "Какое красивое имя", "Очень красивое имя. счастья и крепкого здоровья", - написали в комментариях.
Passion.ru 07:47
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Происшествия
Маньяк изнасиловал и убил в парке Херсона 36-летнюю мать двоих детей
В Украине зверское убийство 36-летней матери двоих детей потрясло Херсон.
Регион online 09:41