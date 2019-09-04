Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ станет владельцем 17% «Ростелекома»

Госкомпания «Ростелеком» для консолидации Tele2 проведет допэмиссию. Часть ее выкупит ВТБ и станет владельцем около 17% «Ростелекома», сообщил президент банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ, передает «Интерфакс».
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ВТБ станет владельцем около 17% акций петербургского «Ростелекома»

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ВТБ станет владельцем около 17% акций «Ростелекома»

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ВТБ станет владельцем около 17% акций «Ростелекома»

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