Экономика
ТАССВТБ станет владельцем около 17% акций «Ростелекома»
Банк ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% "Ростелекома". Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава банка Андрей Костин.
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 08:26, Вашингтон
Экономика
Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков
Доля потребителей, способных без сложностей получить ссуды в российских банках, в первом полугодии 2019-го сократилась до 10,8%, свидетельствуют расчеты бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка (60% рынка, по оценке самого БКИ) и МФО (90–95% рынка).
РБК 00:05
Космос
«Роскосмос» опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре
Специалисты «Роскосмоса» и научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш опровергли данные NASA о космическом мусоре, угрожающем Международной космической станции (МКС).
РБК вчера в 18:43
Происшествия
В Волгограде умер один из девяти пострадавших в аварии с минивэном
Позже один из пострадавших, получивший тяжелейшие травмы, скончался в реанимации 15-й больницы Волгограда.
Российская газета 06:57
Здоровье
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Армия и оружие
В Донбассе «Урал» с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах
Два военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе Троицкого.
ИА Новороссия 07:24
Технологии
Правительство разрешит МФЦ собирать биометрические данные россиян
Правительство России осенью разрешит многофункциональным центрам (МФЦ) принимать биометрические данные жителей страны.
Все новости (Нижний Тагил) 01:21
Общество
Welt: умер фотограф Петер Линдберг
Немецкий фотограф, работавший в области моды, Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом в среду сообщила газета Welt.
ТАСС 05:28
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Авто
Представили серийный вариант электрокара Honda E
В оснащении Honda E будет находиться электромотор с двумя выходными мощностями, — 134 л.с. и 152 л.с. Сообщается, что первую «сотню» электрокар сможет набрать за 8 секунд.
Тарантас Ньюс 03:16
Гаджеты
СМИ: Apple собирается выпустить новую модель iPhone с более низкой стоимостью
Американская компания Apple к весне будущего года намеревается выпустить новую версию смартфона iPhone, цена которого будет ниже, чем у текущей линейки.
ТАСС 08:04
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика
Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун
Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.
RT на русском 08:15
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
RT на русском 06:51
Происшествия
Въехавший в толпу на Урале экс-полицейский получил девять лет колонии
На Урале суд приговорил бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал в 2018 году в толпу на внедорожнике, к девяти годам строгого режима.
Газета.Ru 08:11
Единоборства
Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM вчера в 11:30
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости вчера в 20:40
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28