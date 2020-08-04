Экономика
Банки.руВТБ: ставки по накопительным счетам превысили доходность вкладов
По итогам первого полугодия 2020 года средняя ставка крупнейших банков по накопительным счетам превысила ставку по срочным депозитам — 4,9% против 4,8% годовых, сообщается в презентации ВТБ.
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Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Происшествия
У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 вчера в 15:07
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат актера Михаила Ефремова, из-за которого произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев обвинил сторону потерпевших в попытке фальсифицировать доказательства, пишет ТАСС.
Газета.Ru 03:56
Политика
ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily вчера в 12:29
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами
Портал Maritime Traffic фиксирует последнее местонахождение Rhosus как раз в порту Бейрута, неподалеку от того места, где произошел взрыв.
Lenta.ru 02:50
Происшествия
Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 01:24
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Футбол
Бранислав Иванович заявил, что продолжит карьеру в «Эвертоне»
В «Зените» Бранислав стал обладателем двух титулов Чемпиона, а также одного Кубка России.
Честный рейтинг букмекеров 03:58
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
Происшествия
Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье
Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих.
Вести.Ru 03:41
Футбол
«Чайка» арендовала у «Ахмата» футболиста Митришева
"Чайка", выступающая в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), арендовала у грозненского "Ахмата" футболиста Магомеда Митришева, сообщается на сайте клуба из Песчанокопского.
РИА Новости 03:59
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Политика
Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям
По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, повышение пенсионного возраста было «продавлено» прежним правительством, которое теперь ушло в отставку, и у государственной думы появился реальный шанс вернуть ситуацию под свой контроль.
Амур.инфо 03 августа в 10:27
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru вчера в 14:01
Наука
У динозавра, обитавшего 76 млн лет назад, обнаружена раковая опухоль
Следы остеосаркомы были обнаружены на берцовой кости динозавра, останки которого были найдены в Канаде.
Южный Федеральный вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Футбол
Для презентации новой формы ФК «Ростов» снял пародию на фильм Гая Ричи
ФК «Ростов» снял пародию на фильм Гая Ричи «Джентельмены» в рамках презентации новой формы.
Donday.ru 03:51
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 03 августа в 02:24
Общество
В России за сутки выявили 5204 случая коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали 5204 новых случая COVID-19 в 83 регионах.
Известия 03:46
Общество
По решению суда в Липецке закроют ТРЦ «Европа»
Причиной стало не устранение собственником помещения нарушений пожарной безопасности.
RuNews24.ru 03:49