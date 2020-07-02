Общество
Эхо МосквыВТБ устранил технический сбой в работе мобильного банка
Накануне вечером в системе произошла ошибка, из-за которой клиентам начали приходить смс-сообщения о ранее проведенных транзакциях.
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Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
Политика
В Кремле оценили предложение сенатора США ввести санкции против Путина
Ранее стало известно о том, что сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ.
ТК Звезда 01 июля в 14:40
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Общество
Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Пользователи решили, что животное похоже на персонажа из фильма «Аватар». Также многие уверены, что это фотошоп.
Телеканал 360° вчера в 09:17
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Политика
Президент Украины отменил уголовную ответственность за пьяное вождение
Уголовная ответственность предусматривалась не только за нетрезвое вождение, но и за допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения и употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.
Евразия Daily 02:25
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Здоровье
Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России
Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
РБК вчера в 23:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 07:17
Здоровье
Онколог назвал опасную причину боли в правом подреберье
Врач онколог-хирург Иван Карасев сообщил о страшных симптомах одного из самых опасных видов онкологии.
ToDay News Ufa 03:06
Культура
Художница осовременила диснеевских принцесс в TikTok
Диснеевские принцессы получили новый облик в соответствие с современными трендами.
NewInform 03:00
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Финансы
Минфин обозначил, каких дивидендов за 2019 год ждет от госкомпаний
В мае глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк соберет набсовет во второй половине августа для определения размера дивидендов по итогам 2019 года, их размер будет зависеть от последствий коронавируса, но вероятность выплаты в 50% прибыли по МСФО остается.
ПРАЙМ вчера в 12:44
Наука
Динозавры погибли после падения астероида
По словам исследователей, после падения астероида на планете сформировались новые климатические условия, которые оказались невыносимыми для 75% обитателей Земли.
Волга-Медиа 30 июня в 23:59
Здоровье
В Минздраве объяснили рост числа онкологических заболеваний в России
Рост числа впервые выявленных онкологических заболеваний за последний год связан с улучшением качества диагностики и доступа к медицине в стране.
Lenta.ru 02:40
Здоровье
Россиянам назвали самые вредные продукты в магазинах
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты на прилавках магазинов.
РИА Оренбуржье 03:04
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском вчера в 10:25
Политика
Поляки не поддержали президента Дуду на голосовании. Виноваты войска США
Действующего президента поддержали 31% жителей Слупска, а его конкурента - 41%. Неподалёку от этого города возводят базу ПРО США.
Царьград вчера в 19:01
Культура
Эффект на $2 млрд: из-за коронавируса в Монако отменили крупнейшую выставку яхт
В самом Monaco Yacht Show экономический эффект от проведения прошлогодней выставки оценивали в $2 млрд, говорит Горчаков.
Forbes 02:31
Футбол
Хакими официально перешел из «Реала» в «Интер» за 40 млн евро
Советский спорт 03:05
Политика
Нурсултан Назарбаев победил коронавирус
Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:40
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Элла Суханова родила дочь
Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Элла Суханова родила своего первенца.
Территория новостей вчера в 04:39
Общество
Американские студенты устроили вечеринки ради заражения коронавирусом
По словам члена горсовета города Таскалуса в США Сони Маккинстри, молодые жители штата Алабама устроили специальные ковид-вечеринки.
Evo-rus.com 01:26
Единоборства
Порье: «Поражение от Макгрегора дало мне стимул к развитию»
Как отмечает Дастин, это был достаточно долгий процесс, но подтолкнул его именно поединок с Конором Макгрегором, где второй одержал очередную уверенную победу в своей карьере.
CT news 02:44