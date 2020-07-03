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Эхо МосквыЭхо Москвы

ВТБ устранил технический сбой в работе мобильного банка

Накануне вечером в системе произошла ошибка, из-за которой клиентам начали приходить смс-сообщения о ранее проведенных транзакциях.В источнике
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ВТБ устранил технический сбой в работе мобильного банка

Эхо Москвы01:34

В службе ВТБ-онлайн произошел сбой

Интерфаксвчера в 16:46

ВТБ сообщил о проблемах с доступом к мобильному банку

РИА Новостивчера в 16:01

В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой

РБКвчера в 16:15

ВТБ сообщил о проблемах с доступом к мобильному банку

РЕН ТВвчера в 16:07

Клиенты ВТБ пожаловались на пропажу денег со счетов

Znak.comвчера в 16:40

ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя

Коммерсантъвчера в 16:18
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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия1 июля в 13:58
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«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

Встреча 32-го тура премьер-лиги, прошедшая на поле "Манчестер Сити", завершилась со счетом 4:0. Голы забили Кевин Де Брёйне (25-я минута, пенальти), Рахим Стерлинг (35), Фил Фоден (45) и Алекс Окслейд-Чемберлен в свои ворота (66).
РИА Новости17:23
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В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода

В 15:25 по московскому времени в МЧС поступила информация, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре от Верхней Подстепновки.
РБК18:17
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Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков

Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Рувчера в 00:58
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