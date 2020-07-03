Встреча 32-го тура премьер-лиги, прошедшая на поле "Манчестер Сити", завершилась со счетом 4:0. Голы забили Кевин Де Брёйне (25-я минута, пенальти), Рахим Стерлинг (35), Фил Фоден (45) и Алекс Окслейд-Чемберлен в свои ворота (66).
Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
В 15:25 по московскому времени в МЧС поступила информация, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре от Верхней Подстепновки.
Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.