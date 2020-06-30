Экономика
ИА Красная ВеснаВТБ увеличил максимальную сумму ипотеки под льготную ставку
До 12 млн рублей увеличил сумму льготной ипотеки по ставке 6,5% банк ВТБ, 30 июня сообщает пресс-служба банка. Льготная ипотека будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге и области. В других регионах максимальная сумма кредита составит 6 млн рублей.
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Армия и оружие
Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России
Взгляд.ру вчера в 03:35
Происшествия
Чиновник в Оймяконском районе Якутии похитил более четырех миллионов рублей
Чиновник похищал денежные средства из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия.
SakhaPress.ru 22:01
Армия и оружие
Эксперт спрогнозировал «серьезный раскол» в НАТО из-за С-400
Москва, 1 июля 2020, 05:07 — REGNUM Поставка российских ЗРК С-400 в Турцию приводит к тому, что внутри блока НАТО возникают разногласия между различными его членами, заявил 30 июня эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
REGNUM 22:07
Культура
Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне
Как сообщал "Кавказский узел", HBO сняла фильм "Добро пожаловать в Чечню", который рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих под прикрытием, чтобы помочь жителям Чечни избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище.
Кавказский узел 16:41
Политика
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК вчера в 17:25
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС 17:24
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924
За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924.
RT на русском 28 июня в 22:35
Здоровье
Солдатова рассказала про ужесточение карантина в Омской области
Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова предположила, что в регионе не будет дальнейшего ужесточения карантина.
РИА ОмскИнформ 03:19
Происшествия
В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение
"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru 20:29
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Astera 13:33
Общество
На Чукотке почти 68% избирателей уже проголосовали по поправкам
Почти 68% избирателей на Чукотке, по данным на 12.00 (03.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
РИА Новости 21:14
Происшествия
Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки
РИА Новости 08:52
Авто
Лучшая «Волга» в истории — ГАЗ-3111 не нашла своих покупателей
Последняя инкарнация отечественного премиального седана ГАЗ-3111 должна была привлечь большое количество покупателей, но продать смогли менее 500 автомобилей.
Car.ru 04:34
Экономика
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК 15:24
Здоровье
В Архангельской области продлили ограничительные меры до 7 июля
29 июня на заседании оперативного штаба принято решение продлить ограничительные меры в Архангельской области в связи с распространением коронавируса.
Двина Сегодня 10:02
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен в Приморье до 15 июля, следует из распоряжения правительства региона.
РИА Новости 21:29
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС 17:11
Общество
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС 17:48
Финансы
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru 22:02
Здоровье
Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане
Как пояснил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн, о появлении «иного злого штамма вируса» в Казахстане речи не идет.
РБК 20:00
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Армия и оружие
На параде Победы впервые показали РСЗО «Торнадо-С»
По Красной Площади впервые прошла реактивная система залпового огня «Торнадо-С» РСЗО «Торнадо-С».
Территория новостей 06:49
Авто
Дебютные рендеры нового седана Lada Vesta появились в интернете
Благодаря дизайнерскому решению с узкими светодиодными фарами новый седан Lada Vesta стало выглядеть более агрессивно.
Live24 вчера в 06:02
Кино
Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Подмосковье Сегодня вчера в 17:27
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку.
Аргументы и Факты 13:32