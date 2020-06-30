Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ увеличил сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%

Банк ВТБ с 30 июня увеличил размер максимально возможной суммы кредита по льготной программе ипотеки со ставкой 6,5% годовых до 12 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе банка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Банк ДОМ.РФ увеличил размер кредита по льготной ипотеке

Интерфакс04:34

Эксперты рассказали, как повлияет расширение льготной ипотеки на строительный рынок Сибири

ТАСС08:21

Российские банки увеличили размер кредита по льготной ипотеке

РБК05:46

ВТБ увеличил лимиты кредитов по ипотеке под 6,5 процента

Российская газета04:30

МИнБанк снизил ставки по ипотеке до 7,4%

ЛюдиИпотеки.рф10:16

ВТБ в Республике Коми поддержал клиентов на 1,2 млрд рублей

Комиинформвчера в 09:40

ВТБ в Самаре провел первую в ПФО ипотечную сделку онлайн

Волга Ньюсвчера в 08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Здоровье

Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть

Evo-rus.com вчера в 10:32
47
Здоровье

В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19

Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
РИА Новости 00:21
1
Культура

Умер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
21
Игры

Bethesda выпустила сборник Wolfenstein: Alt History Collection

В цифровых магазинах состоялся релиз сборника Wolfenstein: Alt History Collection.
CyberSport.ru 05:36
Политика

CNN: Трамп унижал Меркель и Мэй во время переговоров по телефону

Американский президент Дональд Трамп во время секретных телефонных разговоров называл канцлера Германии Ангелу Меркель «глупой», а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй — «дурой».
Телеканал 360° 00:26
278
Политика

Путин назвал закреплением ценностей поправки в Конституцию РФ

Во время обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в случае поддержки гражданами России поправок к Конституции, они закрепят ценности как высшие гарантии.
Журналистская правда 07:08
3
Политика

NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных

Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
ТАСС 00:01
98
Космос

Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется вывести в космос в 2025 году

Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», которой предстоит заняться исследованием Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра, намечен на 2025 год.
3DNews 28 июня в 01:23
2
Армия и оружие

В России начато производство автомата-конкурента АК-12

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что американские военные провели первый запуск новой авиабомбы.
Общественная служба новостей 20:05
Кино

Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона

Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру 08:01
Армия и оружие

Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
6
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
393
Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:52
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
125
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
116
Авто

Лучшая «Волга» в истории — ГАЗ-3111 не нашла своих покупателей

Последняя инкарнация отечественного премиального седана ГАЗ-3111 должна была привлечь большое количество покупателей, но продать смогли менее 500 автомобилей.
Car.ru 04:34
Экономика

Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.
ПРАЙМ 19:05
Политика

Саакашвили назвал главного врага экономического прогресса Украины

Правоохранительная система является главным врагом экономического прогресса Украины.
Известия 18:51
Экономика

Стало известно, у кого вырастет пенсия в июле и в августе

С 1 июля проиндексируют пенсии отдельным категориям пенсионеров. В эту группу войдут пенсионеры-опекуны.
Невские Новости 19:18
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
4,6K
Общество

Особое мнение: Аркадий Дубнов

Как энное количество лет назад, наверное, лет 10 Аркадия Дубнова к себе приглашал на чай Владимир Чуров.
Эхо Москвы 14:19
Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили вчера в 23:14
80
Общество

Пранкеры сообщили о розыгрыше Виктории Бони от имени Чичваркина

РБК 20:07
10
Здоровье

От коронавируса излечились уже более половины зараженных приморцев

Всего коронавирус подтвердился у 4306 приморцев, излечились 2745 пациентов, скончались 44 человека.
Primpress.ru вчера в 22:15
4
Футбол

Лионель Месси в матче с «Атлетико» забил 700-й гол в карьере

Bookmaker-ratings.ru 18:26
Экономика

Греф предсказал укрепление рубля до конца года при росте цен на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца 2020 года.
Невские Новости вчера в 04:13
1,6K
Энергетика

Биржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

Напомним, 17 июня цена на Аи-95 выросла до 56,7 тысячи рублей за тонну, что стало абсолютным историческим максимумом.
Компания вчера в 11:12
630
Футбол

Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
Metaratings 17:08
Футбол

Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин покинул швейцарский ФК «Сьон»

ТАСС Спорт 14:47
Происшествия

В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший

Российская газета 08:10
451
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное