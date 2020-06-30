Экономика
ТАССВ Саратовской области одобрили свыше 1 тыс. заявок на льготную ипотеку
"В Саратовской области одобрено свыше 1 тыс. заявок на получение ипотечного кредита по льготной ставке 6,5%", - сказал Мигачев, добавив, что такой способ покупки жилья "становится все более популярным у жителей региона".
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Политика
МИД РФ: голосование по поправкам за рубежом пытаются дискредитировать
Попыткам дискредитации подвергается голосование по поправкам к Конституции РФ на участках за рубежом, 1 июля заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов на видеоконференции, транслирующейся на сайте ЦИК РФ.
ИА Красная Весна 09:11
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Общество
Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 29 июня в 12:56
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Политика
NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой
Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
BFM.ru 06:24
Политика
На голосовании в Хакасии явка избирателей так и осталась неизвестной
Как сообщало 19rus.info, в республике было открыто 384 участка для голосования для 398 тысяч избирателей, в том числе 3 в местах временного нахождения людей.
ИА Хакасия 09:37
Футбол
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Тамбовом»
КП - Санкт-Петербург 09:29
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM вчера в 10:54
Общество
Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии ввели бессрочный карантин
Как сообщает издание Central Asia, в Западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы.
Woman.ru 09:36
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Сегодня, 1 июля, в последний день голосования президент РФ Владимир Путин посетил избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук.
Stolica58.ru 06:13
Политика
Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
РИА Новости 09:37
Здоровье
Мэр Димитровграда опроверг миф о закрытии города со 2 июля
Мэр Димитровграда - Богдан Павленко - сообщает, что на 30 июня в Димитровграде было зарегестрировано 539 случаев заражения коронавирусом.
Misanec.ru 08:25
Происшествия
Коронавирус вызвал у мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию
По словам доктора Мириам Ламамри (Myriam Lamamri), заболевание COVID-19 вызвало у мужчины тромбоз, который, в свою очередь, заставил приапизм проявиться.
Lenta.ru 09:39
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Политика
Порошенко на митинге признал «вину» по нескольким обвинениям
Порошенко подчеркнул, что также признает «вину» за то, что украинская церковь получила томос об автокефалии, и за подписание Минских соглашений.
ТК Звезда 08:43
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
Андрей Тихонов: «Если „Зенит“ позовет Кокорина, нужно идти»
Российский футболист и тренер Андрей Тихонов дал совет нападающему Александру Кокорину, который в данный момент выступает за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».
Матч ТВ 07:43
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Гаджеты
OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G
Как сообщает iXBT, в Сети появилась информация о том, что новинка получит процессор Snapdragon 765G.
UfaTime.ru 09:21
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины.
Деловое.ТВ вчера в 01:35
Армия и оружие
Северный флот наблюдает за учениями НАТО в Атлантике и Норвежском море
Северный флот России наблюдает за учениями стран НАТО в северной части Атлантического океана и Норвежском море, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
RT на русском 09:43