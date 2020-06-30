Экономика

ТАССТАССВ Саратовской области одобрили свыше 1 тыс. заявок на льготную ипотеку

"В Саратовской области одобрено свыше 1 тыс. заявок на получение ипотечного кредита по льготной ставке 6,5%", - сказал Мигачев, добавив, что такой способ покупки жилья "становится все более популярным у жителей региона".
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Политика

МИД РФ: голосование по поправкам за рубежом пытаются дискредитировать

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Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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РЕН ТВ 05:40
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Происшествия

На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом

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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
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Политика

NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой

Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

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На голосовании в Хакасии явка избирателей так и осталась неизвестной

Как сообщало 19rus.info, в республике было открыто 384 участка для голосования для 398 тысяч избирателей, в том числе 3 в местах временного нахождения людей.
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В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
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Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

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Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии ввели бессрочный карантин

Как сообщает издание Central Asia, в Западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы.
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Происшествия

Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
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Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
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Политика

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня, 1 июля, в последний день голосования президент РФ Владимир Путин посетил избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук.
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Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
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Мэр Димитровграда опроверг миф о закрытии города со 2 июля

Мэр Димитровграда - Богдан Павленко - сообщает, что на 30 июня в Димитровграде было зарегестрировано 539 случаев заражения коронавирусом.
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Коронавирус вызвал у мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию

По словам доктора Мириам Ламамри (Myriam Lamamri), заболевание COVID-19 вызвало у мужчины тромбоз, который, в свою очередь, заставил приапизм проявиться.
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На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
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Порошенко на митинге признал «вину» по нескольким обвинениям

Порошенко подчеркнул, что также признает «вину» за то, что украинская церковь получила томос об автокефалии, и за подписание Минских соглашений.
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
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Андрей Тихонов: «Если „Зенит“ позовет Кокорина, нужно идти»

Российский футболист и тренер Андрей Тихонов дал совет нападающему Александру Кокорину, который в данный момент выступает за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».
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Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
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В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины.
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Армия и оружие

Северный флот наблюдает за учениями НАТО в Атлантике и Норвежском море

Северный флот России наблюдает за учениями стран НАТО в северной части Атлантического океана и Норвежском море, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
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