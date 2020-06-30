"В Саратовской области одобрено свыше 1 тыс. заявок на получение ипотечного кредита по льготной ставке 6,5%", - сказал Мигачев, добавив, что такой способ покупки жилья "становится все более популярным у жителей региона".

В Саратовской области одобрили свыше 1 тыс. заявок на льготную ипотеку

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