Экономика
ИА Красная ВеснаВТБ увеличил максимальную сумму ипотеки под льготную ставку
До 12 млн рублей увеличил сумму льготной ипотеки по ставке 6,5% банк ВТБ, 30 июня сообщает пресс-служба банка. Льготная ипотека будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге и области. В других регионах максимальная сумма кредита составит 6 млн рублей.
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Армия и оружие
Скачок радиации в Европе связали с Россией
Скачок уровня радиации в странах Северной Европы связан с Россией, пишет издание Popular Mechanics.
Рамблер 15:52
Происшествия
В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение
"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru 20:29
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Общество
В Сибири открылись участки для финального голосования по Конституции
Избирательные участки для последнего дня голосования по поправкам к Конституции РФ открылись в 8.00 (4.00 мск) в восьми из десяти регионах Сибири; из-за разницы в часовых поясах на территории Сибирского федерального округа Иркутская область начала голосование в 3.00 мск, Омская область стартует в 5.00 мск.
РИА Новости 21:20
Футбол
«Лацио» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу
РИА Новости 15:46
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
Здоровье
Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день
США могут столкнуться с ситуацией, при которой количество выявленных за день зараженных вырастет до 100 тыс. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи, передает CNN.
РБК 22:36
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал законопроект о национальной безопасности в Гонконге, который вызвал негативную реакцию со стороны ряда западных стран и населения специального китайского района.
Газета.Ru 12:32
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили вчера в 23:14
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Политика
Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
Известия 20:29
Общество
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС 17:48
Здоровье
Режим повышенной готовности в Хакасии продлили до 12 июля
Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение продлить до 12 июля режим повышенной готовности, объявленный в республике в конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Байкал24 15:34
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия 19:08
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия 19:38
Общество
Постепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020
Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии.
Интересная Россия вчера в 23:41
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Здоровье
64 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай
В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
АМИТЕЛ 22:23
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
Vprognoze.ru 04:49
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30