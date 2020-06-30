Экономика
ИнтерфаксВТБ увеличил сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
Как отмечается, за первые пять месяцев этого года объем выданных жилищных кредитов банка ВТБ вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло постановление, увеличивающее предельный размер льготного ипотечного кредита под 6,5% годовых.
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