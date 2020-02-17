Экономика
РБКВТБ увеличил выплаты членам правления почти на 40%
ВТБ в 2019 году увеличил расходы на выплату вознаграждений членам правления на 38% — с 1,61 млрд руб. в 2018-м до 2,23 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные из отчета банка за четвертый квартал. Согласно данным на сайте госбанка, в правление сейчас входят 11 человек.
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В сети появились новые видео со съемок четвертой «Матрицы»
Жители Сан-Франциско продолжают наблюдать за съемками продолжения трилогии фильмов "Матрица", стартовавшего более недели назад.
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