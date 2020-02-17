Экономика

РБКРБКВТБ увеличил выплаты членам правления почти на 40%

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ВТБ в 2019 году увеличил расходы на выплату вознаграждений членам правления на 38% — с 1,61 млрд руб. в 2018-м до 2,23 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные из отчета банка за четвертый квартал. Согласно данным на сайте госбанка, в правление сейчас входят 11 человек.
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ВТБ увеличил выплаты членам правления почти на 40%

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Выплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%

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ВТБ в 2019 году увеличил выплаты правлению на 38% - до 2,23 млрд рублей

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