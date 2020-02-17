Банк ВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления на 610 млн руб. или 38%.

Выплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%

Авто В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.

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Авто Новый Kia Sorento представлен официально Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.

Политика Эвакуированные из Ухани украинцы будут помещены в карантин Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что все эвакуированные из китайского города Ухань украинцы будут находится на двухнедельном карантине.

Происшествия Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.

Наука Машинное обучение используют для решения проблем квантовой оптики Федерико, получивший первоклассное образование и степень доктора в области машинного обучения и систем искусственного интеллекта в Миланском университете Бикокка, характеризует полученные результаты как убедительный пример научного открытия в области квантовой физики, полученного на основе интеллектуального анализа экспериментальных данных.

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Политика Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.

Общество В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.