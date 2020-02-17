Экономика
КоммерсантъВыплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%
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Стало известно, сколько миллиардов выплатили себе члены правления Сбербанка и ВТБ
Вечерняя Казань15 февраля в 23:12
«Татнефть» в 2019 году удвоила выплаты правлению и совету директоров
Реальное время14 февраля в 23:38
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Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Общество
Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава американской корпорации Amazon, миллиардер и богатейший человек мира Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли (Bezos Earth Fund) для борьбы с климатическими изменениями.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet
Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523 человек, количество официально подтвержденных заражений приблизилось к 67 тысячам.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Аризоне». Овечкин — без очков, Кузнецов не играл
Политика
В МИДе России назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Как сказал дипломат, наращивание военного потенциала НАТО на востоке для защиты от России — это абсолютно бессмысленное занятие и расходование средств.
Кино
Опубликован первый трейлер нового сериала Netflix
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Общество
Украина продаст три убыточных порта в Черном море
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Политика
Эвакуированные из Ухани украинцы будут помещены в карантин
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что все эвакуированные из китайского города Ухань украинцы будут находится на двухнедельном карантине.
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Экономика
Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму
В Госдуму России внесли проект закона о покупке акций Сбербанка у Банка России.
Наука
Машинное обучение используют для решения проблем квантовой оптики
Федерико, получивший первоклассное образование и степень доктора в области машинного обучения и систем искусственного интеллекта в Миланском университете Бикокка, характеризует полученные результаты как убедительный пример научного открытия в области квантовой физики, полученного на основе интеллектуального анализа экспериментальных данных.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Экономика
Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа
В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.
Недвижимость
Жилищное строительство в России начало снижаться
Гаджеты
IPhone 9 от Apple получит устаревшую камеру
Ранее прозвучала информация, что на iPhone 9 будет стоять камера с улучшенной оптикой с объективом из семи линз.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Общество
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Аланией»
Политика
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Происшествия
В Подмосковье отец пятерых детей застрелил жену и покончил с собой
Многодетный постоялец общежития в подмосковном Селятино убил свою жену на глазах у 8-летнего сына, сообщает Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.
Недвижимость
Стоимость квадратного метра хотят зафиксировать на Сахалине
Власти Сахалинской области планируют зафиксировать стоимость кв метра жилья в рамках «Дальневосточной ипотеки».
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.