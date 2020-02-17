Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%

Банк ВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления на 610 млн руб. или 38%.
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ВТБ увеличил выплаты членам правления почти на 40%

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В правление ВТБ войдет Святослав Островский из Сбербанка

Интерфакс06:44

Стало известно, сколько миллиардов выплатили себе члены правления Сбербанка и ВТБ

Вечерняя Казань15 февраля в 23:12

Выплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%

Коммерсантъ05:27

ВТБ увеличил выплаты членам правления почти на 40%

РБК04:33

ВТБ в 2019-м году увеличил расходы на выплату вознаграждений членам правления на 38%

Эхо Москвы05:30

«Татнефть» в 2019 году удвоила выплаты правлению и совету директоров

Реальное время14 февраля в 23:38
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В МИДе России назвали три условия для улучшения отношений с Европой

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Опубликован первый трейлер нового сериала Netflix

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Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет

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Украина продаст три убыточных порта в Черном море

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Новый Kia Sorento представлен официально

Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
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Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

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Эвакуированные из Ухани украинцы будут помещены в карантин

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что все эвакуированные из китайского города Ухань украинцы будут находится на двухнедельном карантине.
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Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД

Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Газета.Ru 14:19
Экономика

Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму

В Госдуму России внесли проект закона о покупке акций Сбербанка у Банка России.
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Воспитательница детсада в Новодвинске таскала детей за волосы

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Машинное обучение используют для решения проблем квантовой оптики

Федерико, получивший первоклассное образование и степень доктора в области машинного обучения и систем искусственного интеллекта в Миланском университете Бикокка, характеризует полученные результаты как убедительный пример научного открытия в области квантовой физики, полученного на основе интеллектуального анализа экспериментальных данных.
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Ранее прозвучала информация, что на iPhone 9 будет стоять камера с улучшенной оптикой с объективом из семи линз.
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Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
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Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Стоимость квадратного метра хотят зафиксировать на Сахалине

Власти Сахалинской области планируют зафиксировать стоимость кв метра жилья в рамках «Дальневосточной ипотеки».
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Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
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В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
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