ВТБ в 2019 году увеличил годовые выплаты членам правления на 38% - до двух миллиардов 230 миллионов рублей.

ВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления почти на 40%

Политика Лавров заявил, что НАТО усугубляет проблемы Украины «НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, она только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Политика СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.

Общество Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».

Экономика Основания для блокировки счетов банками станут новыми Изменения же будут введены с целью исключения устаревших схем совершения необычных операций и пополнения новыми.

Технологии О новом виде телефонного спама предупреждают россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.

Космос Аппарат Solar Orbiter начинает присылать первые измерения и данные На днях международная научная команда получила от него первые измерения и подтверждение того, что бортовой магнитометр успешно пережил процедуру развертывания.

Экономика Украина заявила о «проедании» промышленности Экономика Украины нуждается в инвестициях в миллиарды долларов, а остатки промышленности с 90-х годов «проели».

Культура Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».