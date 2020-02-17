Экономика
Общественное телевидение РоссииВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления почти на 40%
ВТБ в 2019 году увеличил годовые выплаты членам правления на 38% - до двух миллиардов 230 миллионов рублей.
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Политика
Лавров заявил, что НАТО усугубляет проблемы Украины
«НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, она только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Экономика
Основания для блокировки счетов банками станут новыми
Изменения же будут введены с целью исключения устаревших схем совершения необычных операций и пополнения новыми.
Происшествия
В Петербурге в суд поступил новый иск к беглянке Алле Ильиной
В отношении 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, принудительно помещенной в карантин по решению суда от 17 февраля, поступил новый судебный иск.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Космос
В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа
Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Технологии
О новом виде телефонного спама предупреждают россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Космос
Аппарат Solar Orbiter начинает присылать первые измерения и данные
На днях международная научная команда получила от него первые измерения и подтверждение того, что бортовой магнитометр успешно пережил процедуру развертывания.
Происшествия
В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны
В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на многодневке «Ски Тур».
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в бикини
Недавно певица порадовала своих подписчиков и продемонстрировала им идеальную фигуру для своих 50-ти лет.
Космос
Астрономы продолжают наблюдать за затмением Бетельгейзе
Экономика
Украина заявила о «проедании» промышленности
Экономика Украины нуждается в инвестициях в миллиарды долларов, а остатки промышленности с 90-х годов «проели».
Происшествия
Шторм «Деннис» вынес к берегам Ирландии «корабль-призрак»
Шторм "Деннис" вынес к берегам Ирландии "корабль-призрак" без единого члена экипажа на борту.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Культура
Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео
Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
Общество
Парковка еще на 80 улицах Москвы стала платной
Парковочные места еще на 80 улицах Москвы стали платными.
Общество
Российские художники, искусствоведы, галеристы и сотрудники музеев выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Ранее в поддержку фигурантов дела "Сети" выступили российские ученые, студенты, учителя и психологи.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун», — говорится в сообщении.
Космос
SpaceX запустила Falcon 9 с группой спутников
Ранее сообщалось, что компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.