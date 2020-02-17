Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления почти на 40%

ВТБ в 2019 году увеличил годовые выплаты членам правления на 38% - до двух миллиардов 230 миллионов рублей.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

ВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления почти на 40%

Общественное телевидение России09:26

ВТБ увеличил выплаты членам правления почти на 40%

Ведомости07:46

Выплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%

Коммерсантъ05:27

В правление ВТБ войдет Святослав Островский из Сбербанка

Интерфакс06:44

ВТБ в 2019-м году увеличил расходы на выплату вознаграждений членам правления на 38%

Эхо Москвы05:30

ВТБ за год увеличил выплаты членам правления почти на 40%

Forbes06:44

ВТБ увеличил выплаты членам правления почти на 40%

РБК04:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика

Лавров заявил, что НАТО усугубляет проблемы Украины

«НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, она только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
ФАН 09:15
Политика

СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
РБК 09:34
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Экономика

Основания для блокировки счетов банками станут новыми

Изменения же будут введены с целью исключения устаревших схем совершения необычных операций и пополнения новыми.
Газета.Ru 00:12
Происшествия

В Петербурге в суд поступил новый иск к беглянке Алле Ильиной

В отношении 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, принудительно помещенной в карантин по решению суда от 17 февраля, поступил новый судебный иск.
REGNUM 10:30
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче

RT на русском 10:59
Экономика

«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Известия 03:57
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News 08:47
Происшествия

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
RT на русском 09:44
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия 05:24
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru 10:36
Космос

В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Актуальные Новости 04:51
Технологии

О новом виде телефонного спама предупреждают россиян

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
ToDay News Ufa 01:23
Космос

Аппарат Solar Orbiter начинает присылать первые измерения и данные

На днях международная научная команда получила от него первые измерения и подтверждение того, что бортовой магнитометр успешно пережил процедуру развертывания.
V-kosmose.com 08:32
Происшествия

В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны

В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
РБК 10:38
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на многодневке «Ски Тур».
РБК вчера в 11:28
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru вчера в 03:20
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в бикини

Недавно певица порадовала своих подписчиков и продемонстрировала им идеальную фигуру для своих 50-ти лет.
Uznayvse.ru 09:16
Космос

Астрономы продолжают наблюдать за затмением Бетельгейзе

V-kosmose.com 14 февраля в 23:58
Экономика

Украина заявила о «проедании» промышленности

Экономика Украины нуждается в инвестициях в миллиарды долларов, а остатки промышленности с 90-х годов «проели».
Lenta.ru 10:31
Происшествия

Шторм «Деннис» вынес к берегам Ирландии «корабль-призрак»

Шторм "Деннис" вынес к берегам Ирландии "корабль-призрак" без единого члена экипажа на борту.
Вести.Ru 08:32
Общество

В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Газета.Ru 11:14
Культура

Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео

Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
НТВ 08:16
Общество

Парковка еще на 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы стали платными.
Москва 24 03:09
Общество

Российские художники, искусствоведы, галеристы и сотрудники музеев выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Ранее в поддержку фигурантов дела "Сети" выступили российские ученые, студенты, учителя и психологи.
Эхо Москвы 10:30
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 11:13
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 13:21
Космос

SpaceX запустила Falcon 9 с группой спутников

Ранее сообщалось, что компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink.
RT на русском 10:47
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное