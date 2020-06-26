Экономика

КП - ПермьКП - ПермьВТБ в Прикамье принял заявки на ипотеку под 6,5% на 925 млн рублей

По итогам двух месяцев работы в рамках новой госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял в Пермском крае более 420 заявок на сумму 925 млн рублей. Из них клиенты уже получили более 200 кредитов на сумму около 400 млн рублей. Средняя сумма займа в регионе - 1,9 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
ТАСС25 июня в 12:31

Подробнее о событии

Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Коммерсантъ25 июня в 13:49

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известия25 июня в 12:41

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

РИА Новости25 июня в 08:40

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБК25 июня в 10:43

Постановление об увеличении лимитов по льготной ипотеке будет принято на этой неделе

Интерфакс25 июня в 08:48

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАСС25 июня в 12:31

Россиянам посоветовали срочно брать ипотеку. Даже в условиях падения доходов

URA.Ru25 июня в 01:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика

ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
399
Политика

Помпео заявил о недопустимости имперских амбиций Китая

«Нельзя позволять Китаю относиться к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в Twitter.
Известия 00:36
6
Шоу-бизнес

Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова

Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм 03:11
5
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
7,6K
Здоровье

192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

Kursk.com 25 июня в 05:05
1,2K
Общество

Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений

Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала.
Российская газета 03:10
196
Происшествия

Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки

REGNUM вчера в 10:03
367
Происшествия

Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

Интерфакс 02:10
32
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
948
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
1
Политика

Скоро начнется «охота на русских»: опасную свободу ликвидируют

В ближайшем будущем социальная сеть Facebook последует примеру коллег из Twitter и начнет отмечать на страницах, расположенных на ее платформе, "потенциально вредные" публикации.
РИА Новости 01:00
1
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
832
Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Подмосковье

Главное управление МЧС России по Подмосковью предупредило о грозе с градом и ветре до 20 метров в секунду.
РЕН ТВ 03:16
14
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru 26 июня в 10:45
25
Авто

России предлагают отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2030 году

Реализацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания предлагают запретить на территории РФ.
Новые автомобили 26 июня в 00:42
406
Хоккей

Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 26 июня в 13:43
1
Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
175
Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
140
Общество

Глава ПФР распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам

Глава Пенсионного фонда распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам.
Эхо Москвы 03:02
12
Путешествия

Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года

Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия вчера в 17:12
2
Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Ранее старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил РИА Новости, что прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.
РИА Новости вчера в 12:26
215
Экономика

Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
14
Здоровье

Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00
Шоу-бизнес

Бывшая солистка «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева на днях стала мамой в четвертый раз.
Дни24 01:53
Политика

В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
РИА Новости 01:12
8
Гаджеты

Компьютерная мышь Xiaomi стала хитом продаж

Пресс-служба компании Xiaomi объявила о высоком спросе на компьютерную мышь Mi Smart Mouse с поддержкой голосового помощника XiaoAI.
Деловое.ТВ 26 июня в 14:43
14
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
1K
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,6K
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском вчера в 01:16
856
Происшествия

Число погибших от ударов молний в Индии возросло до 130

До 130 человек выросло число погибших в Индии от удара молний.
Вести ПК в Воронеже вчера в 04:35
100
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное