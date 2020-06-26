Экономика
КП - ПермьВТБ в Прикамье принял заявки на ипотеку под 6,5% на 925 млн рублей
По итогам двух месяцев работы в рамках новой госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял в Пермском крае более 420 заявок на сумму 925 млн рублей. Из них клиенты уже получили более 200 кредитов на сумму около 400 млн рублей. Средняя сумма займа в регионе - 1,9 млн рублей.
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с чего всё началось
По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).ТАСС25 июня в 12:31
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Постановление об увеличении лимитов по льготной ипотеке будет принято на этой неделе
Интерфакс25 июня в 08:48
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С 29 июня 2020 года, согласно постановлению Правительства Татарстана, республика переходит на второй этап снятия ограничений по COVID-19, которые были ранее введены из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях банкам, которые предоставляют льготные автокредиты со скидкой от 10 до 25% семьям с детьми, а также медицинским работникам.
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