По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).

с чего всё началось

По итогам двух месяцев работы в рамках новой госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял в Пермском крае более 420 заявок на сумму 925 млн рублей. Из них клиенты уже получили более 200 кредитов на сумму около 400 млн рублей. Средняя сумма займа в регионе - 1,9 млн рублей.

ВТБ в Прикамье принял заявки на ипотеку под 6,5% на 925 млн рублей

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