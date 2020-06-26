Экономика

КП - ПермьКП - ПермьВТБ в Прикамье принял заявки на ипотеку под 6,5% на 925 млн рублей

По итогам двух месяцев работы в рамках новой госпрограммы льготной ипотеки ВТБ принял в Пермском крае более 420 заявок на сумму 925 млн рублей. Из них клиенты уже получили более 200 кредитов на сумму около 400 млн рублей. Средняя сумма займа в регионе - 1,9 млн рублей.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
ТАСС25 июня в 12:31

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Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Коммерсантъ25 июня в 13:49

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известия25 июня в 12:41

Россиянам посоветовали срочно брать ипотеку. Даже в условиях падения доходов

URA.Ru25 июня в 01:07

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБК25 июня в 10:43

Постановление об увеличении лимитов по льготной ипотеке будет принято на этой неделе

Интерфакс25 июня в 08:48

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

РИА Новости25 июня в 08:40

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАСС25 июня в 12:31
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки

Известия 01:07
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Происшествия

На Кубани подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 28 июня 2020, 11:13 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
7,7K
Общество

За сутки в России зарегистрировали 6791 случай коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировали 6791 новый случай коронавируса.
Известия 03:46
Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
2
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
1K
Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Известия вчера в 21:08
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Происшествия

В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

Вести.Ru 03:58
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Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
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Общество

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России

Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости 26 июня в 13:20
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
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Общество

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 04:10
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Космос

Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили

ТАСС вчера в 22:14
Происшествия

На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
РИА Новости 03:06
3
Происшествия

Среди новых заболевших COVID-19 под Калининградом есть двое детей

Выявлено 2426 случаев заражения, 1406 человек из них выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1066 человек, в том числе 61 в условиях обсерватора.
РИА Новости 04:20
Политика

Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США

Критики немецкой позиции могли бы указать на этот аспект в качестве доказательства того, что журналисты Bloomberg общались с антиамерикански настроенными немецкими политиками, или заключить, что в правительстве Меркель засели параноики, которые очень плохо думают о США и не читают соответствующих законопроектов о санкциях.
РИА Новости 01:00
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Игры

The Last of Us: Part II поставила рекорд продаж за первые три дня

Продажи видеоигры The Last of Us: Part II («Последний из нас: Часть II») превысили 4 миллиона копий за первые трое суток, 26 июня сообщила компания Sony в PlayStation.Blog.
ИА Красная Весна 26 июня в 14:27
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Армия и оружие

Россия от стратегической обороны переходит к стратегическому наступлению

«Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликованы не случайно и появились в период серьёзного обострения международной обстановки и ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности.
REGNUM 26 июня в 10:21
2
Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

РБК вчера в 21:25
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Политика

В Польше начались президентские выборы

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
РИА Новости 01:12
11
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
833
Происшествия

На военном полигоне в Ленобласти произошел крупный пожар

РБК вчера в 15:46
9
Политика

Депутат Рады заподозрил тайный меморандум между Украиной и МВФ

По мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, украинские власти заключили с Международным валютным фондом тайный меморандум, рассчитанный на сокращение населения страны.
Общественная служба новостей вчера в 05:28
87
Футбол

Форвардом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги

Форвард московского ФК ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги, пишет Fussball Transfers.
Аргументы и Факты вчера в 06:37
2
Общество

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
265
Общество

ЦИК получила 105 жалоб о возможном принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
Rambler News Service вчера в 08:48
763
Общество

Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу

С 29 июня 2020 года, согласно постановлению Правительства Татарстана, республика переходит на второй этап снятия ограничений по COVID-19, которые были ранее введены из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 21:26
7
Общество

Кабмин предоставит субсидии банкам для льготных автокредитов семьям с детьми и медикам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях банкам, которые предоставляют льготные автокредиты со скидкой от 10 до 25% семьям с детьми, а также медицинским работникам.
ТАСС 03:32
3
Как работают Яндекс.Новости?
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