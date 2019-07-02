Экономика

Бизнес News. Время зарабатыватьБизнес News. Время зарабатыватьВТБ в ближайшее время снизит ставки по ипотеке

ВТБ в ближайшее время планирует снизить ставки по ипотеке. Об этом заявил зам президента-председателя правления банка Анатолий Печатников на пресс-конференции 6 ноября, сообщает пресс-служба ВТБ.
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