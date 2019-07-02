Экономика
Бизнес News. Время зарабатыватьВТБ в ближайшее время снизит ставки по ипотеке
ВТБ в ближайшее время планирует снизить ставки по ипотеке. Об этом заявил зам президента-председателя правления банка Анатолий Печатников на пресс-конференции 6 ноября, сообщает пресс-служба ВТБ.
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Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря опции «Заемщик»
ЛюдиИпотеки.рфвчера в 07:33
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Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Интернет
Новый логотип показала компания Facebook
Общество
Суд признал законной работу системы видеораспознавания лиц в Москве
Савеловский суд Москвы в среду отклонил иск активистки Алены Поповой, оспаривающей законность работы системы видеораспознавания лиц, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах
Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание российского лидера Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре необходимо рассматривать в контексте дискуссии с конкретным спикером.
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).
Армия и оружие
Из Сербии вывезены российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-С»
После завершения российско-сербских учений «Славянский щит-2019» с территории Сербии в Россию возвращены зенитно-ракетные системы С-400 и ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С», сообщает 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
Технологии
"Аладдин Р.Д." рассказал о трендах рынка средств аутентификации
Для упрощения работы со средствами аутентификации компания разработала ряд продуктов, которые также были представлены в презентации.
Политика
Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире
Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Политика
Бывший американский дипломат призвал США признать Крым российским
В числе трёх основных шагов по нормализации отношений Ортблад и Мета называют признание Соединёнными Штатами того факта, что Крым останется частью России.
Культура
Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
Происшествия
В Екатеринбурге из БЦ «Высоцкий» эвакуируют людей из-за задымления
Новость обновлена Своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей из БЦ «Высоцкий» позволила автоматическая пожарная сигнализация.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Авто
Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей
На мировой рынок Toyota Raize выйдет в 2020 году. В Японии он стоит 1,6 млн. иен, что примерно составляет 1 000 000 рублей.
Экономика
«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры
За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.