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Интерфакс
Интерфакс

ВТБ в июле закупил 11 т золота, Сбербанк – почти 6 т

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, также 5,9 тонны закупил Сбербанк, 1 тонну – Совкомбанк. В общей сложности запасы драгметаллов в банках РФ в июле выросли в пересчете на золото на 17,2 тонны (21%) и составили на начало августа 97,7 тонны.В источнике
С чего всё началось
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБКвчера в 17:00
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Ведомости

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов

Ведомостивчера в 04:49
РИА Новости

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РИА Новостивчера в 02:05
Новая газета

Цвет комиссии — зеленый. Как Сбербанк проиграл войну с ЦБ, но отыгрался на собственных клиентах

Новая газета27 августа в 08:13
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РБКвчера в 17:00
Коммерсантъ

Заемщика задержали за незаконный кредит

Коммерсантъ27 августа в 12:09
ТАСС

РБК: заемщик Сбербанка обеспечил в июле рекорд прироста проблемных кредитов

ТАССвчера в 01:39
ПРАЙМ

Просроченная задолженность заемщиков в России в июле впервые превысила 4 трлн рублей

ПРАЙМ27 августа в 08:01

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

В столице Белоруссии у гостиницы «Минск» 28 августа были задержаны двое граждан России, члены циркового коллектива AirDance Сергей Сергеев и Михаил Фалин, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».
Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
Коммерсантъ17:11
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«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известиявчера в 17:50

Самые ожидаемые игры сентября 2020

Marvel’s Avengers Дата выхода: 4 сентября 2020 Платформы: Xbox Series X, PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 Action-adventure во вселенной Marvel, события которого разворачиваются спустя пять лет после чудовищного теракта, ставшего известным как A-Day, когда в результате взрыва реактора, покрывшего город волной энергии, погибает Капитан Америка, а Мстители распадаются.
Молодежная газета (Уфа)вчера в 19:49

Представлен отечественный моноблок «Гравитон М50Б» под управлением ОС Astra Linux

Astra Linux, разработчик отечественных операционных систем и платформ виртуализации, представила тонкий и компактный моноблок «Гравитон М50Б», который создан в научно-техническом центре и является торговой маркой 3Logic Group.
CNewsвчера в 07:30
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МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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ВВП Швеции за II квартал 2020 года сократился на 8,3%

Согласно ранним предварительным расчетам ведомства, ВВП Швеции за II квартал 2020 г. должен был просесть на 8,6%. По данным Статистического управления, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года ВВП Швеции снизился на 7,7%. Такое квартальное падение является самым крупным с 1980 года.
REGNUMвчера в 06:01

В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом

Специалисты из Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском17:08
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