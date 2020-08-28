ВТБ в июле закупил 11 т золота, Сбербанк – почти 6 т
Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, также 5,9 тонны закупил Сбербанк, 1 тонну – Совкомбанк. В общей сложности запасы драгметаллов в банках РФ в июле выросли в пересчете на золото на 17,2 тонны (21%) и составили на начало августа 97,7 тонны.В источнике
С чего всё началось
Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов
Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Цвет комиссии — зеленый. Как Сбербанк проиграл войну с ЦБ, но отыгрался на собственных клиентах
Новая газета27 августа в 08:13
Просроченная задолженность заемщиков в России в июле впервые превысила 4 трлн рублей
ПРАЙМ27 августа в 08:01