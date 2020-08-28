ВТБ в июле закупил 11 т золота, Сбербанк – почти 6 т

Плас 11

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, также 5,9 тонны закупил Сбербанк, 1 тонну – Совкомбанк. В общей сложности запасы драгметаллов в банках РФ в июле выросли в пересчете на золото на 17,2 тонны (21%) и составили на начало августа 97,7 тонны.