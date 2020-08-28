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Интерфакс
Интерфакс

ВТБ в июле закупил 11 т золота, Сбербанк – почти 6 т

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, также 5,9 тонны закупил Сбербанк, 1 тонну – Совкомбанк. В общей сложности запасы драгметаллов в банках РФ в июле выросли в пересчете на золото на 17,2 тонны (21%) и составили на начало августа 97,7 тонны.В источнике
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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
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Ведомости

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов

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Коммерсантъвчера в 12:09
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РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РБК17:00
РИА Новости

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

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Новая газета

Цвет комиссии — зеленый. Как Сбербанк проиграл войну с ЦБ, но отыгрался на собственных клиентах

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ПРАЙМ

Просроченная задолженность заемщиков в России в июле впервые превысила 4 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 08:01

ФАС обязала Apple устранить нарушения в App Store

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Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

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МР7.ру12:49
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