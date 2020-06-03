Экономика

АК&МАК&МВТБ в мае на треть увеличил выдачу ипотеки

Рекордным месяцам по объему выдач в этом году пока остается март. По итогам апреля-мая клиенты ВТБ провели по программе господдержки со ставкой 6.5% свыше 8.6 тыс. ипотечных сделок на 25 млрд руб. В общем объеме выдач банка она занимает 29%.
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ВТБ выдал 40% ипотеки с господдержкой

Ведомости08:36

ВТБ в мае выдал на треть больше ипотечных кредитов, чем год назад

РБК02:18

ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки в мае

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ВТБ увеличил выдачу ипотеки в мае на треть

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Фонтанка.Ру05:14

Ипотека с господдержкой восстановила спрос на кредиты

ФедералПресс01:14
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Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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В Москве скончались 64 пациента, сообщает оперативный штаб. У всех них была пневмония и положительный результат тестов на коронавирус.
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Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
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Боатенг о расизме: полиция останавливает меня без причины

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