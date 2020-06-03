Экономика
АК&МВТБ в мае на треть увеличил выдачу ипотеки
Рекордным месяцам по объему выдач в этом году пока остается март. По итогам апреля-мая клиенты ВТБ провели по программе господдержки со ставкой 6.5% свыше 8.6 тыс. ипотечных сделок на 25 млрд руб. В общем объеме выдач банка она занимает 29%.
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Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 07:24
Общество
Сахалинская домохозяйка выиграла в лотерею 3,2 млн рублей
Жительница Сахалинской области выиграла в лотерею 3 261 232 рублей. Диана стала обладательницей суперприза.
АСТВ 18:12
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 09:16
Политика
The Washington Post (США): как бы западные СМИ писали о Миннеаполисе, будь он в другой стране (The Washington Post)
В последние годы ситуация с правами и свободами в США при режиме Дональда Трампа ухудшается, и международное сообщество бьет тревогу.
ИноСМИ 13:42
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Политика
США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о приостановке полетов китайских пассажирских авиакомпаний в Штаты и из страны.
Интерфакс 11:36
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«Мастерская Брусникина» сделала спектакль в The Sims 4
Афиша Daily 10:00
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Происшествия
В Чечне 11 человек пострадали в результате последствий непогоды
В Чечне не менее 11 человек пострадали в результате последствий сильного дождя и ветра, сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
RT на русском 18:40
Экономика
Эксперты рассказали, где дешевле покупать водку и пиво
Средние цены на алкогольные напитки в России с мая 2019 по май 2020 года в разных продовольственных сетях изменились разнонаправленно: где-то пиво подорожало на 10%, а где-то водка подешевела на 24%.
РИА Новости 20:10
Политика
Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
Авто
«АвтоВАЗ» покинул европейский авторынок
Пока же, как сообщила компания Lada Automobile GmbH Deutschland, «АвтоВАЗ» покинул европейский авторынок полностью прекратив поставки.
Tvoe-avto.com 08:26
Наука
Массовое смещение ареалов обитания животных происходит в мире
При сравнении оказалось, что водные обитатели острее реагируют на изменения климата - насекомые мигрируют примерно на 18,5 км в год, а морские животные на 6 км в год.
Сайт интересных новостей вчера в 14:01
Технологии
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру 13:22
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Происшествия
Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
Подход к Белому дому в Вашингтоне отгородили тяжелой техникой от толпы митингующих, передает в среду, 3 июня, «РИА Новости».
Известия 19:27
Здоровье
Профессор разъяснил сроки появления антител к коронавирусу
Устойчивые антитела к коронавирусу появляются в крови человека к концу второй недели, после заражения, заявил завкафедры эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин 3 июня в интервью «Российской газете».
ИА Красная Весна 17:08
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 14:40
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Космос
На Солнце произошла мощнейшая с 2017 года вспышка
NASA сообщает, что обсерватория солнечной динамики SDO зафиксировала мощнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Московский Комсомолец 01 июня в 12:53
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В Москве скончались 64 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 64 пациента, сообщает оперативный штаб. У всех них была пневмония и положительный результат тестов на коронавирус.
Российская газета 16:40
Футбол
«Ротор» расстался с девятью футболистами
Девять игроков покинули волгоградский «Ротор», сообщается на официальном сайте клуба.
Чемпионат 13:07
Политика
Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
Футбол
Боатенг о расизме: полиция останавливает меня без причины
Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий в составе «Бешикташа» на правах аренды, рассказал о проявлениях расизма, с которыми сталкивался в своей карьере.
Чемпионат 19:01
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44