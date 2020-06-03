Рекордным месяцам по объему выдач в этом году пока остается март. По итогам апреля-мая клиенты ВТБ провели по программе господдержки со ставкой 6.5% свыше 8.6 тыс. ипотечных сделок на 25 млрд руб. В общем объеме выдач банка она занимает 29%.

ВТБ в мае на треть увеличил выдачу ипотеки

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