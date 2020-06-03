Экономика

АК&МАК&МВТБ в мае на треть увеличил выдачу ипотеки

Рекордным месяцам по объему выдач в этом году пока остается март. По итогам апреля-мая клиенты ВТБ провели по программе господдержки со ставкой 6.5% свыше 8.6 тыс. ипотечных сделок на 25 млрд руб. В общем объеме выдач банка она занимает 29%.
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ВТБ выдал 40% ипотеки с господдержкой

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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
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Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
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Армия и оружие

Путин утвердил список условий для применения ядерного оружия

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Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
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В Кремле отреагировали на проверку указов по коронавирусу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.
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Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам

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Николаев выдвинул Федорову предложение касательно Чувашии

Олег Николаев предложил Николаю Федорову продолжить представлять Чувашию в Совете Федерации. Тот ответил, что они там обсудят этот вопрос.
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