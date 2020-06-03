Экономика
АК&МВТБ в мае на треть увеличил выдачу ипотеки
Рекордным месяцам по объему выдач в этом году пока остается март. По итогам апреля-мая клиенты ВТБ провели по программе господдержки со ставкой 6.5% свыше 8.6 тыс. ипотечных сделок на 25 млрд руб. В общем объеме выдач банка она занимает 29%.
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Армия и оружие
Кедми объяснил, как российский беспилотник «Посейдон» лишил США главного преимущества
Российские подводные беспилотники «Посейдон» ставят под угрозу безопасность США, поскольку нивелируют американское господство в океане.
ФАН 07:47
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Происшествия
В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены
Газета.Ru вчера в 20:18
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
Путин утвердил список условий для применения ядерного оружия
Президент Владимир Путин 2 июня утвердил своим указом «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».
Ведомости вчера в 12:06
Общество
Аксёнов: в Крыму выдался самый засушливый год за последние 150 лет
Симферополь, 3 июня 2020, 16:36 — REGNUM В Крыму 2020 год выдался одним из самых засушливых за последние 150 лет, главная проблема республики — нехватка воды.
REGNUM 09:36
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Армия и оружие
Стабилизация обстановки: режим повышенной готовности отменен в ЛНР
РИА "Новости" / Валерий Мельников Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник отметил, что режим повышенной боеготовности отменен в связи со стабилизацией обстановки на линии разграничения.
РЕН ТВ 10:09
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
Пока не понятно, насколько муж Полины Гагариной окажется талантливым исполнителем, а после того как он назвал отечественную эстраду убогой, тем более странно слышать подобное.
ВладТайм 06:26
Футбол
Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению чемпионата
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России, а также рассказал о ходе подготовки к рестарту.
Metaratings 10:42
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Учения бомбардировщиков ВВС США B-1B над Черным морем представляют "серьезную опасность" для российского Военно-морского флота в этой акватории, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 10:28
Политика
Кремль отреагировал на желание Трампа ядерного пакта с Россией
Ранее в среду американский лидер объявил, что хочет ядерного пакта с Россией.
Lenta.ru 10:32
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Piter.tv 05:50
Игры
Элли поёт в новом рекламном ролике The Last of Us Part II
Sony выпустила новый рекламный ролик The Last of Us Part II для кабельной сети ESPN.
CyberSport.ru 07:29
Политика
В Кремле отреагировали на проверку указов по коронавирусу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.
REGNUM 07:04
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru вчера в 11:12
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 01 июня в 07:42
Общество
Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 млрд рублей
По примерным подсчетам борьба с коронавирусной инфекцией обошлась Московской области в 40 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
Российская газета 10:51
Политика
Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам
Ранее британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам.
RT на русском 09:45
Политика
Николаев выдвинул Федорову предложение касательно Чувашии
Олег Николаев предложил Николаю Федорову продолжить представлять Чувашию в Совете Федерации. Тот ответил, что они там обсудят этот вопрос.
PRO Город Чебоксары 09:05