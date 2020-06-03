Экономика
АК&МВТБ в мае на треть увеличил выдачу ипотеки
Рекордным месяцам по объему выдач в этом году пока остается март. По итогам апреля-мая клиенты ВТБ провели по программе господдержки со ставкой 6.5% свыше 8.6 тыс. ипотечных сделок на 25 млрд руб. В общем объеме выдач банка она занимает 29%.
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Политика
Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина хотят положить в психиатрическую клинику
StarHit.ru вчера в 13:10
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Политика
Иначе заблокируем: Киев выдвинул Москве условие для обмена пленными
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об очередном требовании украинской стороны стало известно из опубликованного сообщения пресс-службы офиса президента Украины по итогам встречи главы офиса Андрея Ермака и помощника канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Яна Геккера.
Новый День вчера в 19:01
Кино
Новая героиня заменит Руби Роуз в «Бэтвумен»
На место персонажа Руби Роуз, покинувшей сериал "Бэтвумен", придет новая героиня.
ИА InterMedia 06:26
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Политика
Более 190 депутатов из 26 российских регионов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 субъектов страны подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Новая газета 05:42
Общество
На Навального написали заявление из-за «оскорбления ветерана»
Московский Комсомолец вчера в 10:04
Футбол
В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола
Хорватское издание Sportske Novosti выпустило статью под заголовком: «Главный алкоголик современного футбола».
Матч ТВ вчера в 22:23
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В РЖД рассказали, когда восстановят движение до Мурманска
Глава РЖД Олег Белозёров заявил, что компания планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста.
RT на русском 06:38
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета 04:17
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 03:17
Общество
Пляжи Юга России заработают в течение двух недель
Если говорить про Краснодарский край, где анонсировано открытие санаторно-курортного комплекса и уже поехали туристы, то сейчас там работают лечебные пляжи, которые находятся на территории санаториев.
Интерфакс 04:30
Путешествия
Туроператоры огласили цены на отдых на российских курортах в 2020 году
Стоимость авиабилетов и отдыха внутри России останется на уровне прошлого года, то есть до пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:26
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости вчера в 11:20
Автоспорт
«Формула-1» представила календарь первых восьми этапов сезона-2020
Лондон, 2 июня 2020, 13:31 — REGNUM Расписание первых восьми этапов сезона-2020 опубликовала пресс-служба «Формулы-1» на странице в Twitter.
REGNUM вчера в 06:31
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу на водную блокаду Крыма
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Красноперекопского рыбкомбината на перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.
Коммерсантъ 04:19
Экономика
В России выплатили уже 400 тысяч пособий на детей до семи лет
Пособие на детей от трех до семи выплатили на 400 тысяч детей, заявлений на эту выплату поступило более чем на 1,3 миллиона детей, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
РИА Новости 04:47
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе нового всплеска коронавируса
«Все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19», — сказал Клюге.
РБК 06:03
Наука
Внутри раковых клеток были обнаружены бактерии
Evo-rus.com 05:54
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51
Шоу-бизнес
Юлия Савичева рассказала, как потеряла ребенка
Газета.Ru вчера в 06:28
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Политика
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Критики "сделки" справедливо отмечали, что Китай на самом деле практически ничего не уступил, а просто согласился купить в США то, что он и так уже приобретал на мировых рынках, то есть по большому счету Трамп, когда добился увеличения покупки американской сои, "победил" не Пекин (независимо от того, что заявляют его сторонники), а ударил по бразильским экспортерам сои — и не более того.
РИА Новости 01:00
Экономика
К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов
К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Невские Новости 02:03