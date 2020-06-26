Экономика

РБКРБКРоссийские банки вернулись к наращиванию запасов золота

На 1 июня показатель достиг 312,36 млрд руб. В пересчете на золото прирост за прошлый месяц составил 6,2 т, или 8,45% по сравнению с апрелем, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Увеличение запасов в тоннах произошло впервые после шести месяцев сокращения.
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