Экономика
РБКРоссийские банки вернулись к наращиванию запасов золота
На 1 июня показатель достиг 312,36 млрд руб. В пересчете на золото прирост за прошлый месяц составил 6,2 т, или 8,45% по сравнению с апрелем, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Увеличение запасов в тоннах произошло впервые после шести месяцев сокращения.
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Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов заявила, что количество съеденной черешни не должно выходить за пределы обозначенной нормы.
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Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
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Рассекречивать новый минивэн Kia Carnival начали
Изображения салона и технические характеристики нового Carnival компания Kia пока не опубликовала.
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В Сети появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы.
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Газета.Ru вчера в 16:56
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Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Общество
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Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жилье в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают жилую недвижимость в республике, считая ее спокойной, тихой страной, где "можно жить не только им, но и их детям", поэтому цены на квартиры в Минске растут.
РИА Новости 04:47
Общество
Туристам предложили бесплатный отдых в Италии
Власти итальянского региона Молизе предложили туристам бесплатный отдых.
Профиль вчера в 15:28
Политика
В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Экономика
Wildberries построит в Удмуртии крупный логистический комплекс
Ижевск, 26 июня 2020, 14:01 — REGNUM В Удмуртии на территории ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) Сарапул планируется строительство одного из крупнейших в регионе логистических центров.
REGNUM 07:01
Общество
В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей
Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service вчера в 05:35
Транспорт
С 1 июля возобновляется движение поездов из Петербурга в Калининград
В РЖД объявили о точных датах возобновления движения пассажирских поездов в Калининград из Петербурга и Москвы с 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на слова руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова.
78.ru 05:49
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 23 июня в 06:58
Общество
Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей
Газета.Ru 04:17
Футбол
Заседание по иску «Локомотива» к Геркусу перенесено на 24 июля
Стала известна новая дата судебного заседания по иску «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
Sport24.ru 06:34
Культура
Кот Матроскин поменяет внешность в новой серии «Простоквашино»
Иллюстраторы поменяли внешний облик кота Матроскина в новом сезоне "Простоквашино".
Газета.Ru 01:20
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Армия и оружие
Индия срочно закупит российские истребители
Индия закупит российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в срочном порядке из-за обострения отношений с Китаем и Пакистаном.
Lenta.ru 05:38
Общество
ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт
«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
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Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
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Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
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Депутаты «Единой России» предложили защитить права антипрививочников
В минюст РФ поступило письмо от депутатов Госдумы от «Единой России» с предложением наказывать организации и чиновников, нарушающих права родителей.
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Из узбекской провинции в РПЛ. Будущая звезда лиги, с которой вы обязаны познакомиться уже сейчас
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В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня
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