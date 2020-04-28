Экономика

ВолгаПромЭкспертВолгаПромЭкспертВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%

По итогам первого квартала 2020 года ВТБ увеличил продажи кредитных продуктов для физических лиц на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 383 млрд рублей.
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