По итогам первого квартала 2020 года ВТБ увеличил продажи кредитных продуктов для физических лиц на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 383 млрд рублей.

ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%

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