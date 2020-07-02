Общество
КоммерсантъВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
«Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении.
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Политика
Захарова назвала сообщения о «сговоре» РФ с талибами «фальшивкой»
Валерий Мельников / РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения в американских СМИ о "сговоре" России с талибами.
РЕН ТВ 15:26
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Политика
Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17
Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 14:18
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Общество
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики
Россиян с 1 июля обязали устанавливать так называемые умные счетчики в домах и квартирах.
Деловое.ТВ вчера в 04:47
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия 08:53
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Гаджеты
LG выпустит смартфон-свиток в 2021 году
Машины и Механизмы 08:21
Шоу-бизнес
Каменских ввела в заблуждение поклонников эротичным фото
Певица Настя Каменских опубликовала снимок, который ввел в замешательство ее поклонников.
ФАН 15:17
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 10:28
Общество
Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
RT на русском 16:14
Футбол
Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до 2025 года
Мюнхен, Германия, 2 июля 2020, 18:53 — REGNUM 24-летний вингер сборной Германии Лерой Сане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.
REGNUM 11:53
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
Культура
Актера Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище
Коммерсантъ 12:26
Экономика
Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода
Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир".
Газета.Ru 12:36
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
Стало известно, что в странах Европы население начало массово заниматься сквоттингом, то есть самовольно захватывать пустующие дома.
ToDay News Ufa 30 июня в 11:38
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Космос
«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя
Planet Today вчера в 02:33
Технологии
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд новых опций приложения.
Live24 12:51
Футбол
Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0 (2-й тайм)
Футболисты «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем команд в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 15:31
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
Здоровье
Вторая волна COVID-19 это неоконченная первая
Эксперты говорят, что в мире начинается вторая волна, но в реальности все еще продолжается первая.
MedikForum.ru 02:53
Армия и оружие
Аналитик прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков в Сирии
В рамках испытаний новейшего российского танка Т-14 «Армата» в Сирии, последнему пришлось выступить сразу против 11 израильских танков.
Avia.pro 10:38
Политика
Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании по Конституции РФ
Как сообщает «Интерфакс», глава государства президент России Владимир Путин в ближайшем будущем найдет способ отблагодарить всех россиян за то, что они исполнили свой гражданский долг и поучаствовали в голосовании по поводу поправок к Конституции.
Live24 07:17
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38