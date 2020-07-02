«Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении.

Политика Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть. 730

Армия и оружие WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику. 24

Здоровье Спортсмен похудел на 28 килограммов и лишился мускулатуры из-за коронавируса Спортсмен из Нью-Йорка, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, за время лечения похудел на 28 килограммов.

Здоровье Два детских сада в Южно-Сахалинске закроют на карантин С 3 июля в целях предупреждения распространения коронавируса временно прекращают работу два дошкольных учреждения Южно-Сахалинска: № 8 "Журавленок" и № 39 "Радуга", сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 1,6K

Происшествия Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160 Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 162.

Общество В Сербии введут штраф за отсутствие маски в закрытых помещениях В Сербии вводят штрафы за неиспользование защитных масок в закрытых помещениях на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса.

Политика Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.

Футбол РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора» РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 39

Экономика Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет. 32

Происшествия В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода В 15:25 по московскому времени в МЧС поступила информация, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре от Верхней Подстепновки. 10

Общество Новосибирску присвоено звание «Город трудовой доблести» Новосибирску присвоено почётное звание РФ «Город трудовой доблести». Сегодня это решение озвучил Президент РФ Владимир Путин. 6