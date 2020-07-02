Общество

КоммерсантъКоммерсантъВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя

«Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении.
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В службе ВТБ-онлайн произошел сбой

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Клиенты ВТБ пожаловались на пропажу денег со счетов

Znak.com16:40

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РЕН ТВ16:07

В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой

РБК16:15

В мобильном приложении банка ВТБ произошёл сбой

Эхо Москвы16:03

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РИА Новости16:01

ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя

Коммерсантъ16:18
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По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
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Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
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Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию»

ProstoProSport 15:59
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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституцию РФ.
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
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В Курчатовском институте разработали энергоустановку для базы на Луне

Напомним, что Соединенные Штаты намерены возобновить полеты на Луну для добычи полезных ископаемых.
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Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии

В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
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Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами

Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров

Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
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Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

Президент Александр Лукашенко выразил мнение, что русский и украинский народ завидует Белоруссии, потом что они находятся "в безопасной, спокойной стране".
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Экономика

Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода

Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир".
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Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles

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Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» победить «Хетафе»

В матче 33- го тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе».
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Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
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В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11

В России автомобиль ожидается уже в III квартале нынешнего года.
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
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По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157

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В облздраве рассказали, что происходит с организмом при заражении COVID-19

Департамент здравоохранения Воронежской области разместил в своем официальном аккаунте в Instagram пост с разъяснениями того, что происходит с организмом при заражении коронавирусом.
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Согласно источникам, близким к цепочке поставок, Apple отстаёт от графика производства смартфонов с поддержкой 5G миллиметрового диапазона (nmWawe) примерно на два месяца, в то время как задержка выпуска устройств с поддержкой только частот до 6 ГГц (Sub6) составляет от одного до полутора месяцев.
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Командиру роты 2-го оперативного полка полиции города Москвы объявили взыскание из-за одинаковых номеров на жетонах двоих полицейских, задержавших журналистов «Эха Москвы» во время акции, которая проходила у здания столичного управления МВД в конце мая.
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Компания OnePlus представила новую линейку телевизоров, в которую вошли три модели: OnePlus TV Y1 HD, OnePlus TV Y1 Full HD и OnePlus TV U1 4K.
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США готовы прикончить рубль

Новые санкции США ударят по рублю и долговому рынку России, считает главный экономист Сітівапк по РФ Иван Чакаров.
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Жители Новосибирска увидят полный парад планет в телескопы

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