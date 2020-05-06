Экономика
ЛюдиИпотеки.рфВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей
На сегодняшний день ВТБ провел свыше 2 тысяч ипотечных сделок по льготной ставке 6,5% на сумму более 6 млрд рублей. По информации пресс-службы банка, средняя сумма одного кредита составила около 2,8 млн рублей. Всего банком принято около 7 тысяч заявок более чем на 20 млрд рублей.
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Происшествия
На Украине отправили за решетку недавно освобожденного в рамках обмена с ДНР
До начала карательной операции Садовской работал охранником пунктов обмена валют. 22 апреля 2014 года один из них был ограблен.
Новостной фронт 10:34
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Единоборства
Фергюсон сравнил Хабиба и Гэтжи
Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
Общество
Даты окончания учебного года объявили в Воронежской области
Учебный год для воронежских школьников завершится досрочно.
Обозреватель Врн 12:04
Общество
В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета
ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
Газета.Ru 04:32
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Происшествия
СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова
Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова.
REGNUM 12:41
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Политика
Путин поручил правительству координировать борьбу с коронавирусом
Правительство России должно координировать всю деятельность по борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Взгляд.ру 11:24
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Наука
В ВОЗ опровергли связь дефицита витамина D и смертности от COVID-19
Ранее ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии опубликовали на портале Research Square работу, в которой утверждается, что чем ниже показатель среднего уровня витамина D по стране, тем выше показатель смертности от коронавируса.
РЕН ТВ 03 мая в 14:11
Политика
Путин поручил проработать усиление санкций за лесные пожары
Президент России Владимир Путин поручил подготовить механизмы усиления санкций за нарушение требований пожарной безопасности.
Вечерняя Москва 12:50
Происшествия
В Рязани мужчине добавили тюремный срок из-за нецензурной брани в суде
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 18 мая рассмотрит жалобу на приговор жителю Рязани за оскорбление присяжных – он обматерил заседателей за вынесенный обвинительный вердикт по делу об убийствах и хранении оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 12:22
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Политика
Михаил Саакашвили может возглавить Национальный совет реформ Украины
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили займет должность председателя исполкома украинского Национального совета реформ.
Ведомости 12:35
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam. Впервые в серии игр
Российская газета 10:20
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Космос
Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя
Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН 04 мая в 11:34
Авто
Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье
Эксперты "Российской газеты" составили рейтинг вседорожников "прошлых лет", которые способны с легкостью покорить бездорожье и дадут фору настоящим внедорожникам.
Новые автомобили 03:11
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32