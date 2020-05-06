На сегодняшний день ВТБ провел свыше 2 тысяч ипотечных сделок по льготной ставке 6,5% на сумму более 6 млрд рублей. По информации пресс-службы банка, средняя сумма одного кредита составила около 2,8 млн рублей. Всего банком принято около 7 тысяч заявок более чем на 20 млрд рублей.

ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей

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