Экономика
Российская газетаМинстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%
Около 20 тысяч заявок на льготную ипотеку под 6,5% подано россиянами. Об этом рассказал и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании у президента РФ. Правительством принят ряд мер по поддержке строительной отрасли, сказал Стасишин.
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Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Политика
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Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой к Плющенко
Ранее Sport24 сообщил, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко.
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Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Спорт
Компания Rebellion раздает в Steam игру Evil Genius
NewInform 10:36
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Гаджеты
Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS
Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
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Здоровье
Курение названо фактором смертности мужчин от коронавируса
Осложнения и смертельные случаи в результате заражения коронавирусом среди мужчин наблюдаются чаще.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:13
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с Виктором Антипиным
Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с защитником Виктором Антипиным, информирует KHL Media Team.
Чемпионат 10:25
Общество
Текслер узаконил масочный режим в Челябинской области
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Урал-пресс-информ 03:25
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Общество
В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета
ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
Газета.Ru 04:32
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
ТАСС 11:36
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Общество
Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным
Власти Москвы считают, что сферу обслуживания пока рано открывать в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 09:41
Здоровье
В Петербурге 190 медиков проходят лечение в больнице им. Боткина
Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о том, какое количество медиков с коронавирусом на данный момент проходят лечение в больнице им. Боткина.
Piter.tv 12:10
Кино
Первый канал покажет военную драму о битве на Курской дуге
6 мая на Первом канале стартует сериал «Крепкая броня» о битве на Курской дуге.
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Здоровье
В Свердловской области озвучили возможность снятия режима после 12 мая
Власти Свердловской области сообщили, что еще рано говорить о снятии режима самоизоляции в регионе после майских праздников.
Моменты 10:35
Общество
Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве на майских праздниках
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве в первой половине майских праздников.
RT на русском 11:57
Общество
Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области
Александр Смирнов уходит с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом 6 мая 2020 года сообщил глава региона Глеб Никитин.
Бизнес News. Время зарабатывать 08:40
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Экономика
В России уровень экономической активности снизился на 33%
Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости 09:29
Гаджеты
IPhone SE 2020 «провалился» в тестировании на автономность
В первом случае результат равнялся почти 5 часам, во втором – 9,05 ч. Таким образом новинка «провалилась» в тестировании, позволив себя обойти не только другим моделям от Apple, но также смартфонам Pixel и Samsung.
Дни24 11:42
Общество
В Коми разгорелся скандал из-за плаката с финским солдатом
Усинск, Коми, 6 мая 2020, 15:06 — REGNUM Власти Усинска украсили город к Дню Победы плакатом, на котором изображен финский солдат, воевавший на стороне фашистской Германии.
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Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Происшествия
Судьбой избитого в Заполярье ребенка занялась детский омбудсмен
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова занялась судьбой искалеченного отчимом 8-летнего мальчика, живущего в городе Мончегорске Мурманской области.
Российская газета 10:05