Экономика
ЛюдиИпотеки.рфВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей
На сегодняшний день ВТБ провел свыше 2 тысяч ипотечных сделок по льготной ставке 6,5% на сумму более 6 млрд рублей. По информации пресс-службы банка, средняя сумма одного кредита составила около 2,8 млн рублей. Всего банком принято около 7 тысяч заявок более чем на 20 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 23:11, Ашберн
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ
Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин.
РБК 23:02
Общество
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с телеканалом "Россия-24".
Деловое.ТВ вчера в 08:16
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
Политика
Путин поручил наладить информирование россиян о мерах поддержки
Президент России Владимир Путин потребовал наладить информирование граждан и бизнеса полноценной и достоверной информацией о мерах поддержки.
Rambler News Service 10:20
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 09:40
Политика
Дмитрий Миронов занял 31 место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов занял 31 место из 85. Оно же досталось Миронову и в марте.
Ярновости 09:14
Общество
Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире
Очень хочется верить, что это все же обман, и на самом деле Андреа виртуозно использует какие-то фильтры, но сама Иванова уверяет, что все настоящее.
Woman.ru 20:04
Финансы
ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за месяц
Народный банк Китая (Центробанк) в четверг понизил курс юаня на 241 базисный пункт, до 7,0931 за доллар.
ТАСС 23:00
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
Общество
В Находке у сотрудников скорой помощи коронавирус не подтвердился
Владивосток, 7 мая 2020, 05:39 — REGNUM Власти Приморья рассказали о результатах повторных тестов на коронавирус, взятых у медработников скорой помощи Находки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 22:39
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Общество
В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе
В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru 20:56
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 09:02
Общество
Врач предупредила о риске заражения коронавирусом из-за антисептиков
По ее словам, из-за того, что в связи с распространением коронавируса нужно обрабатывать кожу рук часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, в результате могут появиться покраснения, шелушения и мелкие трещинки.
РИА Новости 21:15
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 13:56
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
Профессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»
Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору и политологу Олегу Матвейчеву, порассуждавшему в Facebook о «либеральной сволоте».
Lenta.ru 22:30
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Немцы осудили депутата бундестага, назвавшего 8 мая «днём поражения»
Немецкие политики раскритиковали депутата бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Александера Гауланда, который назвал День освобождения Европы от нацистов «днём абсолютного поражения Германии».
News.ru 16:34
Общество
Коронавирус меняет социальное поведение россиян
Как вынужденное заточение дома повлияет на наше социальное поведение, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина.
РИА Новости 20:05
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Хоккей
Российский хоккеист Денисенко подписал контракт с «Флоридой»
Российский нападающий Григорий Денисенко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флоридой».
МК-Спорт вчера в 14:33
Армия и оружие
В День Победы жители Итурупа смогут увидеть авиапарад
В четверг, 7 мая, в небе над Итурупом прошла генеральная репетиция авиационного парада в честь 75-летия Великой Победы.
Сахалин.Инфо 22:59
Общество
Олег Кожемяко сделал важное заявление о снятии карантинных ограничений
Глава региона подчеркнул, что в течение недели федеральные ведомства дадут рекомендации о поэтапном снятии ограничений с 12 мая.
Deita.ru 22:43
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости 18:46
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31