Экономика

ЛюдиИпотеки.рфЛюдиИпотеки.рфВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей

На сегодняшний день ВТБ провел свыше 2 тысяч ипотечных сделок по льготной ставке 6,5% на сумму более 6 млрд рублей. По информации пресс-службы банка, средняя сумма одного кредита составила около 2,8 млн рублей. Всего банком принято около 7 тысяч заявок более чем на 20 млрд рублей.
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ВТБ выдал льготную ипотеку на 6 млрд рублей

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