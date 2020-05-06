Экономика
ЛюдиИпотеки.рфВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей
На сегодняшний день ВТБ провел свыше 2 тысяч ипотечных сделок по льготной ставке 6,5% на сумму более 6 млрд рублей. По информации пресс-службы банка, средняя сумма одного кредита составила около 2,8 млн рублей. Всего банком принято около 7 тысяч заявок более чем на 20 млрд рублей.
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Армия и оружие
Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Военное дело 05 мая в 06:02
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Общество
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Известия вчера в 21:55
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Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет вчера в 08:54
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru вчера в 15:09
Общество
В Самарской области число заболевших коронавирусом достигло 676
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Общество
На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
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Хайтек+ вчера в 12:38
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
Piter.tv 03:45
Общество
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Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете фейка об искусственном создании коронавируса с целью чипирования населения.
ТАСС 05:48
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
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Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Культура
Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера
Ранее Роулинг запустила развлекательный сайт с викторинами и занимательными подробностями о придуманном ею мире волшебников, а Британская библиотека совместно с Google Arts and Culture воссоздала в электронном формате выставку "Гарри Поттер: история магии" (Harry Potter: A History of Magic), приуроченную к двадцатилетию выхода первой книги о Гарри Поттере, которое отмечалось два года назад.
Российская газета вчера в 05:33
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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ToDay News Ufa вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 01:58
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
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Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
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Назван средний возраст умерших от коронавируса саратовцев
В Саратовской области средний возраст умершего от коронавируса пациента составляет около 72 лет.
Четвертая Власть 06:08
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
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В инфекционной больнице в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией, более половины пациентов в тяжелом состоянии.
РБК 04:19
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Lenta.ru вчера в 23:59
Общество
От коронавируса в Петербурге за сутки умерли четыре человека
В Петербурге за последние сутки от коронавируса скончались 4 человека.
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Единоборства
Тренер Нурмагомедова назвал фаворита в бою Гэтжи-Фергюсон
Тренер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес изменил свое мнение о фаворите в бою Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, где на кону будет титул временного чемпиона.
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Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58