Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник. В четверг президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
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Экономист оценил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русском14:54

Банки в России начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Московский Комсомолец11:58

Крупные банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Ведомости04:43

Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты

Интерфакс09:56

Сколько жилья в городах России можно купить в ипотеку под 6,5%

РБК07:09

Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

ТАСС10:30

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%

РИА Новости04:33
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Энергетика

Трамп прокомментировал отрицательную цену на нефть

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений, заявил, что это краткосрочное явление.
ТК Звезда 19:35
38
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
512
Политика

Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты.
РБК 22:32
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Авто

Lexus готовит флагманский кроссовер Lexus LQ

Как пишет портал «ТвоёАвто», автомобиль получит название Lexus LQ, а его презентация должна состояться в 2021 году.
Газета DAILY 14:25
4
Происшествия

В городе Ревда Свердловской области ввели план-перехват после подрыва банкомата грабителем

План-перехват ввели в городе Ревда Свердловской области после подрыва банкомата с целью ограбления, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС 15:22
16
Армия и оружие

Назван возможный срок поступления ПВО «Гибка-С» в войска

Машины разведки и управления для мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" могут передать в войска в 2021 году.
Газета.Ru 21:15
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
2,6K
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
631
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
3,3K
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
3,9K
Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
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Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
9
Армия и оружие

Стал известен срок спуска на воду носителя «Посейдонов»

АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два. Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".
Piter.tv 05:31
3
Энергетика

Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 21:27
18
Политика

СМИ сообщили о критическом состоянии Ким Чен Ына после операции

США отслеживают разведданные о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции.
МИР 24 22:10
Здоровье

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 10:32
734
Здоровье

У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса

«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:48
1
Здоровье

Полпред Президента в Сибири допустил ужесточение карантина

В целом по России зарегистрирован 47 121 инфицированный.
ИА 1-Line 06:13
Общество

Пушков обратился к всем, кто не верит в эпидемию коронавируса

Москва, 21 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Некролог об умерших из-за заболевания COVID-19 в США, опубликованный в газете The Boston Globe, должен заставить опомниться всех, кто не верит в эпидемию коронавируса, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM 22:49
Технологии

Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
Lenta.ru 20:59
4
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Общество

В Ростовскую область придёт аномальное похолодание

Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30
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Кино

Премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отложена на осень 2021 года

ИА Красная Весна 14:39
3
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
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Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay

«Вероятно в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» («take or pay»)», — написал Медведев.
РБК 17:20
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Происшествия

Число жертв массового убийства в Канаде возросло

Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 16:13
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
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Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета 21:06
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Футбол

Федун выступил против проведения матчей РПЛ без зрителей

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал идею продолжения сезона РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings 07:36
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