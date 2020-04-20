Экономика
РИА НовостиВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%
ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник. В четверг президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
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Энергетика
Трамп прокомментировал отрицательную цену на нефть
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений, заявил, что это краткосрочное явление.
ТК Звезда 19:35
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Политика
Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты.
РБК 22:32
Авто
Lexus готовит флагманский кроссовер Lexus LQ
Как пишет портал «ТвоёАвто», автомобиль получит название Lexus LQ, а его презентация должна состояться в 2021 году.
Газета DAILY 14:25
Происшествия
В городе Ревда Свердловской области ввели план-перехват после подрыва банкомата грабителем
План-перехват ввели в городе Ревда Свердловской области после подрыва банкомата с целью ограбления, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС 15:22
Армия и оружие
Назван возможный срок поступления ПВО «Гибка-С» в войска
Машины разведки и управления для мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" могут передать в войска в 2021 году.
Газета.Ru 21:15
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Армия и оружие
Стал известен срок спуска на воду носителя «Посейдонов»
АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два. Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".
Piter.tv 05:31
Энергетика
Цена американской нефти вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 21:27
Политика
СМИ сообщили о критическом состоянии Ким Чен Ына после операции
США отслеживают разведданные о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции.
МИР 24 22:10
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 10:32
Здоровье
У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса
«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:48
Здоровье
Полпред Президента в Сибири допустил ужесточение карантина
В целом по России зарегистрирован 47 121 инфицированный.
ИА 1-Line 06:13
Общество
Пушков обратился к всем, кто не верит в эпидемию коронавируса
Москва, 21 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Некролог об умерших из-за заболевания COVID-19 в США, опубликованный в газете The Boston Globe, должен заставить опомниться всех, кто не верит в эпидемию коронавируса, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM 22:49
Технологии
Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций
Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
Lenta.ru 20:59
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru 09:30
Кино
Премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отложена на осень 2021 года
ИА Красная Весна 14:39
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
«Вероятно в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» («take or pay»)», — написал Медведев.
РБК 17:20
Происшествия
Число жертв массового убийства в Канаде возросло
Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 16:13
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета 21:06
Футбол
Федун выступил против проведения матчей РПЛ без зрителей
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал идею продолжения сезона РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings 07:36