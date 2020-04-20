ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник. В четверг президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%

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Здоровье У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса «Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении. 1

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Общество Пушков обратился к всем, кто не верит в эпидемию коронавируса Москва, 21 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Некролог об умерших из-за заболевания COVID-19 в США, опубликованный в газете The Boston Globe, должен заставить опомниться всех, кто не верит в эпидемию коронавируса, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

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Происшествия Число жертв массового убийства в Канаде возросло Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press. 418

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