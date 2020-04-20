Экономика
РИА НовостиВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%
ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник. В четверг президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
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Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты
Интерфакс20 апреля в 09:56
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Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Политика
ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Финансы
ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля
Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
Общество
Минздрав: выхода на плато по коронавирусу пока не произошло
В министерстве отметили, что на текущий момент преждевременно говорить о том, что в России достигнут пик заболеваемости COVID-19, а также о том, что произошёл выход на «плато».
REGNUM 06:10
Авто
Объявлены цены на новый внедорожник Haval H5 для России
На российский рынок выходит автомобиль Haval H5, ранее известный под именем Great Wall Hover.
Wroom.ru 05:20
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Кино
От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев
Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 06:51
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Кино
RT завоевал девять наград New York Festivals, включая три золота
Телеканал RT завоевал девять медалей, в том числе три золотых, престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.
RT на русском 03:30
Киберспорт
Неигровые персонажи Fallout 76 научились красть вещи у мёртвых игроков
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:31 — REGNUM Игроки Fallout 76 заметили, что NPC (неигровые персонажи), появившиеся в игре после выхода дополнения Wastelanders, стали забирать вещи у «мёртвых» геймеров.
REGNUM вчера в 23:31
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Кино
Первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте показал фанат Marvel
Live24 вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Дочь Брюса Уиллиса объяснила, почему он изолировался с бывшей женой
Поклонники голливудского актера Брюса Уиллиса были немало удивлены, когда узнали, что 65-летний «крепкий орешек» ушел на самоизоляцию со своей бывшей женой Деми Мур и тремя их дочерьми.
Телепрограмма 04:57
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Происшествия
К калининградке пришла полиция из-за комментария о митинге в соцсетях
На следующий день, как пишет «Новый Калининград», к ней домой пришел полицейский, представившийся сотрудником центра «Э», и заявил, что женщина призывает людей к массовым беспорядкам и у нее «могут быть неприятности» по соответствующей статье УК РФ.
СеверИнформ 05:34
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса
Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.
Российская газета 02:38
Здоровье
В Ростовской области 398 человек заражены коронавирусом
На 22 апреля в Ростовской области число подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось до 398.
Kursk.com 04:20
Экономика
Эксперты объяснили, что делать, если закончились деньги
Специалисты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности объяснили, что необходимо делать, если закончились деньги.
ФедералПресс 01:25
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01