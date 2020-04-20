Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник. В четверг президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
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Экономист оценил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русском14:54

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%

РИА Новости04:33

Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

ТАСС10:30

Условия программы ипотеки под 6,5% не регламентируют стоимость квартиры – эксперты

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Крупные банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%

Ведомости04:43

Ипотека все дешевле

Российская газета13:00

ПСБ установил самую низкую на рынке ставку по военной ипотеке для зарплатных клиентов

SIA.ru18 апреля в 10:09
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Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
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Оглашение победителей Букеровской премии перенесли из-за коронавируса

Организаторы Международной Букеровской премии перенесли церемонию объявления победителя, которая должна была состояться 19 мая.
Собака.ru 08:57
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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Энергетика

Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США

Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
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Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
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Победил шестилетний Луиджи Д’Агостин, по рисунку которого компания Erreà сделает форму.
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Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП.
РБК 20:10
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Происшествия

Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
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Общество

Три вывозных рейса из Бангкока в Россию запланированы на 23 и 23 апреля

Два рейса из Бангкока в Екатеринбург и Владивосток запланированы на вторник, 22 апреля, еще один самолет 23 апреля вылетит в Красноярск с промежуточной посадкой в Новосибирске.
Mockva.ru 19:24
Наука

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

РИА Новости 06:59
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Единоборства

Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова

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Общество

Госдума приняла законопроект о цифровизации населения

Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
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Политика

Путин призвал изучить лучшие практики регионов по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин потребовал внедрять эффективные практики российских регионов по борьбе с коронавирусом по всей стране.
Известия 08:03
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Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о крушении SSJ100 в Шереметьево

РИА Новости 07:23
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Общество

Глава Северной Осетии вышел к протестующим против самоизоляции

Владикавказ, 20 апреля 2020, 15:07 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к участникам акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе.
REGNUM 08:07
Общество

Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса

Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
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Кино

Эндрю Линкольн может вернуться в финал «Ходячих мертвецов»

Культуромания 14:44
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Автоспорт

Сезон «Формулы-1» может стартовать с двух гонок в Австрии

Гран-при Австрии могут пройти 5 и 12 июля. Сезон "Формулы-1" отложен из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:59
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Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца

Московский Комсомолец 10:21
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Авто

Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V

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Игры

Началась разработка новой части игры GTA

По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
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Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
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В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию

С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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Шоу-бизнес

Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов

Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости 06:34
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
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Как работают Яндекс.Новости?
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