Экономика
РИА НовостиВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%
ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник. В четверг президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
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ПСБ установил самую низкую на рынке ставку по военной ипотеке для зарплатных клиентов
SIA.ru18 апреля в 10:09
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Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
Культура
Оглашение победителей Букеровской премии перенесли из-за коронавируса
Организаторы Международной Букеровской премии перенесли церемонию объявления победителя, которая должна была состояться 19 мая.
Собака.ru 08:57
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Энергетика
Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Футбол
«Пескара» сделает игровую форму на основе рисунка 6-летнего фаната
Победил шестилетний Луиджи Д’Агостин, по рисунку которого компания Erreà сделает форму.
Metaratings 14:45
Экономика
Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП.
РБК 20:10
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
Общество
Три вывозных рейса из Бангкока в Россию запланированы на 23 и 23 апреля
Два рейса из Бангкока в Екатеринбург и Владивосток запланированы на вторник, 22 апреля, еще один самолет 23 апреля вылетит в Красноярск с промежуточной посадкой в Новосибирске.
Mockva.ru 19:24
Наука
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
РИА Новости 06:59
Единоборства
Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова
ProstoProSport 08:44
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
Политика
Путин призвал изучить лучшие практики регионов по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин потребовал внедрять эффективные практики российских регионов по борьбе с коронавирусом по всей стране.
Известия 08:03
Общество
Глава Северной Осетии вышел к протестующим против самоизоляции
Владикавказ, 20 апреля 2020, 15:07 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к участникам акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе.
REGNUM 08:07
Общество
Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса
Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
Кино
Эндрю Линкольн может вернуться в финал «Ходячих мертвецов»
Культуромания 14:44
Автоспорт
Сезон «Формулы-1» может стартовать с двух гонок в Австрии
Гран-при Австрии могут пройти 5 и 12 июля. Сезон "Формулы-1" отложен из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:59
Политика
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец 10:21
Авто
Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V
Автоновости дня вчера в 09:06
Игры
Началась разработка новой части игры GTA
По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia 05:29
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы
Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
iReactor 06:41
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ 07:58
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 18 апреля в 10:15
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости 06:34
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19