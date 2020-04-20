Экономика
РИА НовостиВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%
ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник. В четверг президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.
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с чего всё началось
В понедельник, 20 апреля, Альфа-банк, Промсвязьбанк и банк "ДОМ.РФ" объявили, что начинают принимать заявления на ипотечные кредиты по льготной программе под 6,5% годовых.Интерфакс04:57
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Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости 06:34
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Общество
Власти запланировали продлить режим самоизоляции
Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими.
РБК 12:00
Общество
В Москве оштрафовали 145 нарушителей карантина
После введения режима повышенной готовности в столице фото- и видеокамеры зафиксировали 145 нарушений карантина, сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 12:30
Общество
McDonald’s и KFC грозят штрафы за нарушение режима самоизоляции
Компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Говорит Москва 08:51
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Политика
Порошенко получил $200 млн за закрытие дела Burisma — Телиженко
Киев, 20 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко получил около $200 млн за закрытие дела в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.
REGNUM 03:42
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Доктор Мясников обнаружил, что уже переболел коронавирусом
О странностях "поведения" COVID-19 в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал и завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Вести.Ru 11:37
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Шоу-бизнес
Тимати отнимает у Клавы Коки её сценическое имя
Bimru.ru 08:05
Музыка
Максим Фадеев и Валерия выпустили клип на трек «До предела»
Певица Валерия снялась в клипе на песню «На пределе» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.
ToDay News Ufa 10:50
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Общество
В Кремле назвали сроки принятия решения по режиму самоизоляции
За весь период в нашей стране зафиксировано свыше 42 тысяч случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня вчера в 06:46
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника
OAnews вчера в 10:48
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Общество
Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяина
Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что риск заражения кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.
Газета.Ru 10:54
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
Общество
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска
С 22 апреля в Тульской области могут ввести электронные пропуска Фото из архива Myslo. С этого дня платформа будет в рабочем состоянии.
MySLO.ru 09:22
Здоровье
Заразившимся на работе врачам Петербурга выплатят по 300 тысяч рублей
Медики, заразившиеся китайским коронавирусом во время осуществления своей деятельности, получат компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
Народные новости 06:32
Происшествия
СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ
Следователи СК России проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
Общество
Список пострадавших от эпидемии отраслей бизнеса вновь расширили
Правительство расширило перечень отраслей бизнеса, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса в России.
Труд 18 апреля в 10:14