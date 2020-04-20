с чего всё началось

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник. В четверг президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%

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