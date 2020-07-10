ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк. Об этом свидетельствует закупочная документация департамента Москвы по конкурентной политике.

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

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