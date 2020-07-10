Экономика
ИнтерфаксВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро
ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк. Об этом свидетельствует закупочная документация департамента Москвы по конкурентной политике.
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Здоровье
ВОЗ выступила против возвращения полного карантина
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса нового типа, но не исключает такой необходимости в некоторых странах, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
ТАСС 12:24
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа 07:25
Футбол
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты 06:10
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета 03:38
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News 08 июля в 01:07
Игры
Заброшенную Half-Life 3 рассекретили
Lenta.ru 12:01
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском 06:21
Политика
Москва считает иск Гааги в ЕСПЧ ударом по отношениям с Нидерландами
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным ударом по отношениям с Нидерландами иск Гааги к России в ЕСПЧ по катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:12
Экономика
Минэкономики Украины оценило спад ВВП в 2020 году после эпидемии
Министерство экономики Украины сообщило о сокращении ВВП страны на 5,9% за первые пять месяцев 2020 года.
РЕН ТВ вчера в 18:00
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Автоспорт
Риккардо разбил болид во второй практике перед Гран-при Штирии
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо попал в аварию во второй практике перед Гран-при Штирии.
Sports.ru 09:24
Общество
Храм Гроба Господня закрыли из-за коронавируса
Gazeta.SPb 10:06
Общество
Три аэропорта Москвы заявили о готовности возобновить зарубежные рейсы
Московские аэропорты Шереметьево и Внуково готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили «РИА Новости» их представители в пятницу, 10 июля.
Известия 12:31
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Энергетика
«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию
Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
Евразия Daily 13:08
Экономика
На падение Tesla поставили рекордную сумму
После взлета стоимости акций американского автопроизводителя Tesla на 43 процента за восемь дней объем ставок на их скорое падение достиг 19 миллиардов долларов.
Lenta.ru 09:08
Общество
Журналисты раскритиковали Навального за его ролик про Сафронова
Журналисты обрушились на блогера Алексея Навального с критикой после его ролика на youtube-канале «Навальный LIVE».
URA.Ru 05:28
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
Экономика
Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%
Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:01