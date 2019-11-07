Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга). РБК направил запрос в Газпромбанк. У сделки по выкупу долга есть дополнительные условия, утверждает еще один источник РБК, знакомый с планами ВТБ и Сбербанка.

с чего всё началось

ВТБ выкупил весь долг "Мечела" перед Сбербанком на сумму около 50 млрд рублей. Состоявшаяся сделка между банками - это часть схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг "Евроцемент груп" Филарета Гальчева перед ВТБ, сообщает РБК со ссылкой на источник.

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